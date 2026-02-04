Aragua Gas benefició a más de 2.800 familias con megajornada en Mariño

CIUDAD MCY.-Con el objetivo de garantizar el acceso oportuno al servicio de gas doméstico, la empresa Aragua Gas realizó el pasado sábado 31 de enero una megajornada de distribución en la comuna Cilia Flores, ubicada en el municipio Santiago Mariño, estado Aragua, beneficiando a más de 2 mil 800 familias pertenecientes a 23 sectores de la zona.

Así lo informó Yoleidy Orellana, jefa de Prensa y Publicidad de Aragua Gas, quien detalló que la atención abarcó comunidades como Asopaya, Matacaballo, Dios es mi Refugio, Pantín I y II, Los Hornos, Prados I, II y III, Las Orquídeas, Brisas de Paya, Vista Hermosa, La Marcelota, Colonia Agraria, La Guzmán, Valle del Río, Torrejón, Paraguatán y Manirito, entre otras.

Orellana destacó que, además de los sectores organizados dentro de la comuna, la jornada también contempló la atención de personas que, aun no perteneciendo a estas comunidades, requerían el servicio, reafirmando el carácter inclusivo y social de la gestión.

La jefa de prensa de Aragua Gas subrayó que esta megajornada fue posible gracias al trabajo mancomunado entre los gobiernos municipal, regional y nacional, siguiendo los lineamientos del presidente constitucional Nicolás Maduro, la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, la gobernadora de Aragua, Joana Sánchez, y el alcalde de Mariño, Carlos Guzmán.

Esta acción fortalece los servicios básicos y el bienestar del pueblo mariñense, reafirmando una gestión cercana al territorio y a las comunidades organizadas. Desde la gestión local, las transformaciones 2T y 4T de la Ley del Plan de la Patria de las 7 Transformaciones, impulsan soluciones concretas para mejorar los servicios y el hábitat del pueblo.

PRENSA ALCALDÍA DE MARIÑO

FOTOS: PRENSA ALCALDÍA DE MARIÑO