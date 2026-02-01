Aragua alzó su identidad a través de la música

El evento desarrollado en la Plaza Bicentenaria reunió a músicos de la Orquesta Sinfónica de Aragua y la Orquesta Juvenil de Maracay, en un espacio de expresión artística que resaltó la formación, el talento y el compromiso del movimiento orquestal aragüeño

CIUDAD MCY.-El talento musical de Aragua se hizo sentir en la Plaza Bicentenaria durante una iniciativa cultural que destacó el papel del arte como instrumento de soberanía e identidad nacional.

La actividad reunió a cultores, músicos y público general en un espacio concebido para el encuentro, el debate y la expresión artística, donde la música se alzó como lenguaje de conciencia colectiva y reafirmación de los valores culturales del pueblo aragüeño.

La programación musical estuvo a cargo de la Orquesta Sinfónica de Aragua (OSA) y la Orquesta Juvenil de Maracay, cuyas interpretaciones reflejaron el alto nivel de excelencia artística y el rigor formativo que caracteriza al movimiento orquestal en la entidad.

El evento contó con el acompañamiento del secretario de Cultura del estado Aragua, Nicolás González, en cumplimiento de las orientaciones de la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez, dirigidas a fortalecer los espacios de participación, reflexión y expresión artística para el pueblo.

De esta manera, la jornada se consolidó como un espacio de encuentro entre la cultura, la conciencia y la participación popular, reafirmando el compromiso institucional con la promoción del talento aragüeño y la defensa de la soberanía cultural.

REINYMAR TOVAR

FOTOS: CORTESIA