Aragua celebró con fervor el natalicio de San José Gregorio Hernández

La figura de San José Gregorio Hernández continúa inspirando a millones de venezolanos como símbolo de fe, ciencia y solidaridad, consolidando su lugar en el corazón espiritual del país.

CIUDAD MCY .-Con profunda devoción y alegría espiritual, el pueblo aragüeño se congregó en las iglesias católicas para conmemorar los 161 años del natalicio del Beato Dr. José Gregorio Hernández, conocido como “el médico de los pobres” y recientemente canonizado como el primer santo venezolano.

Desde tempranas horas, los fieles participaron en eucaristías, actividades religiosas y actos comunitarios, renovando su fe en el poder milagroso del santo y agradeciendo su legado de amor, ciencia y servicio.

En esta jornada de fe la vocera del Poder Popular en el estado Aragua, Joana Sánchez acompañada de Manuel Hernández, diputado de la Asamblea Nacional (AN), rindieron tributo a esta importante fecha que conmemora los 161 años de nacimiento del Beato venezolano.

“Su enseñanza de entrega al pueblo y de amor a los más vulnerables nos sirve de guía para seguir trabajando con profunda entrega por nuestra gente”, expresó la gobernadora.

Asimismo, Sánchez pidió que “la bendición de nuestro primer santo siempre nos acompañe y traiga consigo salud y protección para el pueblo. ¡Salve San José Gregorio Hernández!”

Durante las misas se recordó que José Gregorio Hernández nació el 26 de octubre de 1864 en Isnotú, estado Trujillo, y dedicó su vida a la medicina, la docencia y la investigación científica, destacándose por su inquebrantable caridad hacia los más necesitados.

Este aniversario fue especialmente significativo, al celebrarse pocos días después de su canonización oficial el 19 de octubre de 2025 en el Vaticano, presidida por el papa León XIV, tras décadas de devoción popular y un riguroso proceso de estudio por parte de la Iglesia Católica.

IRENE RODRÍGUEZ | CIUDAD MCY

FOTOS | REFERENCIAL