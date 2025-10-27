Ruta de distribución de agua garantiza bienestar a comunidades de Revenga

El Gobierno Bolivariano reafirme el compromiso con el bienestar colectivo y la atención directa a las comunidades.

CIUDAD MCY.-En una nueva jornada de atención comunitaria, la Fundación para el Desarrollo del estado Aragua (Fundaragua) desplegó una ruta de distribución de agua en el municipio José Rafael Revenga, con el propósito de abastecer a las familias que no cuentan con acceso directo al servicio por tuberías.

El operativo se realizó mediante el uso de camiones cisterna, que recorrieron diversas comunidades de la jurisdicción, permitiendo a los ciudadanos abastecerse para el consumo humano, higiene personal, labores domésticas y otras actividades esenciales.

Esta acción, que se ejecuta de forma periódica, forma parte del compromiso de Fundaragua por garantizar servicios básicos y mejorar la calidad de vida de los aragüeños. La iniciativa es impulsada por el presidente Nicolás Maduro, bajo la orientación de Joana Sánchez, vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, y con el respaldo del secretario general para la Transformación de Ciudades Humanas y Servicios Públicos, Rodolfo Ramírez.

Gracias a este esfuerzo articulado, las familias de Revenga cuentan hoy con mayor seguridad y tranquilidad en el acceso al agua potable, reafirmando el compromiso del Gobierno Bolivariano con el bienestar colectivo y la atención directa a las comunidades.

IRENE RODRÍGUEZ | CIUDAD MCY

FOTOS | CORTESÍA