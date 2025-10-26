Productores campesinos de Mariño se suman a la defensa de la Patria con organización y compromiso

CIUDAD MCY.-En el municipio Santiago Mariño, el alcalde Carlos Guzmán encabezó un encuentro con campesinas y productores de las comunas La Trinidad del 19 de Abril y Jesús Gallardo, con el objetivo de fortalecer la Milicia Campesina como expresión de soberanía, organización popular y defensa integral de la Nación.

Durante la jornada, el mandatario municipal estuvo acompañado por José Gregorio Hernández, secretario del Poder Popular para el Desarrollo Agroalimentario del estado Aragua, así como por un equipo técnico comprometido con el impulso del sector productivo.

Guzmán destacó que esta iniciativa se enmarca en las 7 Transformaciones (7T) propuestas por el presidente Nicolás Maduro Moros, específicamente en la 1T: Economía Productiva, y responde al Plan de la Aragueñidad, liderado por la vocera del Poder Popular en Aragua, Joana Sánchez.

“Estamos comprometidos en continuar fortaleciendo este importante sector económico, enmarcado en la 1T que nos orientó el presidente Nicolás Maduro y la gobernadora Joana Sánchez”, expresó el alcalde a través de sus redes sociales.

La Milicia Campesina representa un componente estratégico en la defensa del territorio y la producción nacional, articulando la labor agrícola con la conciencia patriótica y la organización comunal. Este tipo de encuentros refuerzan el protagonismo del pueblo campesino como garante de la soberanía alimentaria y la paz territorial.

REINA BETANCOURT | CIUDAD MCY |

FOTOS CORTESÍA