Montes de Oca repite título bajo techo

CIUDAD MCY.- Por segundo año consecutivo el campeón bolivariano de Ayacucho-Lima 2025, Ricardo Montes de Oca se adjudicó en título del campeonato Big South estadounidense en la final de la modalidad de salto con garrocha disputada el pasado viernes, en el óvalo techado del Tryon International de Mill Spring, en Carolina del Norte.

Montes de Oca es el único venezolano en ganar de forma repetida esta serie de campeonatos que forman parte de la conferencia deportiva afiliada a la División I de la Asociación Nacional de Atletismo Universitario de Estados Unidos

SERIE LIMPIA

El criollo representa a la Universidad High Point, de Carolina del Norte, donde cursa estudios superiores desde el pasado 2025, y consiguió su segundo título de la pértiga en pista cubierta al imponerse con una serie de saltos limpia en la fase decisiva de la prueba que lideró con 5.35 metros.

Campeón panamericano Junior en Asunción 2025 con saltos válidos en las alturas 5.07,5.22 y 5.37, en esta ocasión falló en los tres intentos cuando la vara marcaba los 5.47.

El podio final lo completaron sus compañeros de equipo Jackson Tuomey, en el segundo lugar, con 5.22 y Jason Oliveira, tercer puesto en la modalidad con 5.07.

CAMINO A POLONIA

Aunque en esta oportunidad al nacional le bastó la altura de 5.37 para quedarse con el oro, tiene como mejor marca bajo techo 5.68, vigente tope venezolano de la categoría sub-20, sub-23 y adulta registrado a principios del mes en curso en un invitacional universitario del estado de Virginia.

La plusmarca de 5.68 lo coloca como líder continental y en la casilla 19 del ranking clasificatorio universal de World Athletics con vista al Campeonato Mundial de Pista Cubierta de Polonia que se disputará del 20 al 22 de marzo y al cual obtendrán el cupón en la pértiga únicamente los 12 mejores posicionados, con el barrido de solo dos competidores por país, del escalafón de la WA.

El período clasificatorio de la justa del orbe polaca cerrará el próximo 8 de marzo.

FUENTE: PRENSA MINDEPORTE

FOTO: CORTESÍA