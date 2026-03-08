Aragua FC hizo respetar la casa y superó al Bolívar S.C.

CIUDAD MCY.- En un duelo de alta tensión por la segunda jornada la Liga Futve 2 se enfrentaron en el estadio Hermanos Ghersi Páez Aragua FC ante Bolívar S.C. en un duelo correspondiente al calendario del grupo oriental.

El conjunto Aurirrojo defendió la casa al imponerse 2-1, llevándose de esta forma tres puntos de oro en un partido que se definió en el primer tiempo.

La ofensiva aragüeña marcó diferencias temprano en el marcador. Apenas al minuto 10, tras un preciso tiro de esquina ejecutado por Nando Gutiérrez, Leito Ruiz sorprendió a la defensa rival con un soberbio remate de «taquito» en el primer palo, firmando el 1×0 inicial.

Antes de ir al descanso, la fórmula se repitió: al 41′, nuevamente el 10 Aurirrojo colgó un centro desde el córner para que Romeo Di Modugno conectara de cabeza y ampliara la ventaja a 2×0.

El cierre del encuentro no estuvo exento de drama. Tras la expulsión de Albert García, la Academia aprovechó la superioridad numérica y descontó al 77′ por intermedio de William Arismendi. Pese a la presión final, los Aurirrojos resistieron con garra para sellar el triunfo.

Tras este difícil encuentro, el Aragua FC ya pone la mira en la capital, donde enfrentará al Ávila FC con el objetivo de mantenerse en la senda del triunfo.

YLAI OLMOS CASTILLO

FOTOS: CORTESÍA PRENSA ARAGUA FC