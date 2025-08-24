Aragua fue sede de la primera ventana de la I Liga de Baloncesto Máster Femenino

***El Polideportivo Las Delicias recibió a equipos nacionales en el inicio de esta competencia femenina, consolidando a la región como referencia en la promoción deportiva***

CIUDAD MCY.- En un ambiente de sana competencia y compañerismo deportivo, el estado Aragua dijo presente en la inauguración de la I Liga de Baloncesto Máster Femenino, teniendo como escenario el Polideportivo Las Delicias, sede de la primera ventana del torneo.

La justa nacional reunió a siete equipos provenientes de distintas regiones del país, que medirán su talento y disciplina en un formato de todos contra todos.

En esta primera fase, la acción estuvo dividida entre las sedes de Zulia y Aragua: en la primera, participaron cuatro equipos, mientras que en la segunda se dieron cita tres quintetos, con la representación aragüeña como anfitriona.

El combinado de Aragua cerró su participación en esta primera ventana con balance de un juego ganado y uno perdido, sumando así tres puntos en la tabla general.

Este resultado abre el camino a un campeonato que busca promover el desarrollo del baloncesto femenino máster, fortaleciendo además la unión y la proyección deportiva en todo el territorio nacional.

Con esta jornada inicial, el Polideportivo Las Delicias se consolidó como un espacio de encuentro para el deporte y la recreación, reafirmando el compromiso del estado Aragua con el impulso de las disciplinas que fomentan la participación activa y el sano esparcimiento.

REINYMAR TOVAR | FOTOS | CORTESIA