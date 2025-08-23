Aragua lista para subir al ring del Campeonato Nacional Junior

CIUDAD MCY.- La selección junior de boxeo del estado Aragua se encuentra lista para luchar por los máximos honores en el Campeonato Nacional de la disciplina, Copa Betulio González, que se llevará a cabo en el gimnasio Pedro Elías Belisario Aponte desde este 23 de agosto hasta el 1 de septiembre.

Un total de 13 talentosos atletas, entre ellos 4 femeninas y 9 masculinos, están preparados para representar al estado con orgullo y determinación.

Cada uno de ellos ha trabajado arduamente para llegar a este momento, y su compromiso con la disciplina es inquebrantable.

La delegación de atletas masculinos está conformada por Juan Márquez, Ángel Flores, Santiago Parra, José Castillo, Kreifer Ovalles, Sebastián Tavares, Deivis Duque, Grimbert Tua y Yan García, mientras que las femenina estarán representada por Arianna Piñango, Eva Seijas, Darianlyelis Ramírez y Crisbel Camacho.

La Asociación de Boxeo del estado Aragua ha sido fundamental en la organización y preparación de la delegación. Su labor constante en el desarrollo de la disciplina en la región ha hecho posible que estos jóvenes puedan competir al más alto nivel.

La delegación ha recibido un importante apoyo institucional y del sector privado para este evento.

El Instituto Regional del Deporte de Aragua (IRDA) cubrió los gastos de los pasajes para todo el equipo, mientras que la empresa Green Sport proporcionó los combos de comida, asegurando que los atletas tengan la nutrición adecuada para rendir al máximo.

Con el respaldo de su estado y la pasión de sus atletas, Aragua buscará dejar su marca en el Campeonato Nacional.

CIUDAD MCY /AGENCIA FOTOS: CORTESÍA