Contribuyentes cumplen con cierre fiscal en Maracay y Choroní

CIUDAD MCY.- El Servicio de Administración Tributaria Municipal (Satrim) de la Gran Maracay y Choroní, inició el pasado 1 de enero el programa de tributación municipal correspondiente al cierre fiscal de 2025.

Erick Beni, Superintendente de SATRIM y director general de la alcaldía, recordó que durante los primeros cinco días de enero, los contribuyentes tuvieron la oportunidad de realizar la predeclaración y declaración del mes impositivo de diciembre 2025.

Explicó que posteriormente, hasta el 10 de enero, se abrió el lapso para la declaración definitiva del año, un instrumento legal que permite ajustar montos pendientes por facturación o ingresos brutos que no pudieron ser declarados en su momento.

Resaltó que hasta el próximo 15 de enero se mantiene el plazo para efectuar el pago correspondiente a la declaración de diciembre.

El superintendente agregó que una vez cumplidos estos trámites, los contribuyentes reciben de manera inmediata en su correo electrónico la renovación de la licencia de actividades económicas, requisito indispensable para el ejercicio comercial en el municipio.

Enfatizó además que la jornada se desarrolla con normalidad y alta participación, «lo que refleja la confianza de los ciudadanos en la gestión tributaria municipal».

La Alcaldía de Girardot ha dispuesto atención presencial en sus taquillas de pago, además de los canales digitales, para garantizar un proceso ágil y cercano.

Según Beni, desde el primer día del año los contribuyentes han demostrado responsabilidad y compromiso ciudadano al cumplir con sus deberes tributarios, lo que constituye un ejemplo de buena conducta y fortalece la relación entre la municipalidad y la comunidad.

El proceso se enmarca en la Transformación 1 (T1) del Plan de la Patria que impulsa el Gobierno nacional y cuenta con el respaldo del alcalde Rafael Morales, quien ha destacado la importancia de fortalecer la gestión tributaria como eje de desarrollo local.

PRENSA ALCALDÍA DE GIRARDOT | FOTOS: PRENSA ALCALDÍA DE GIRARDOT