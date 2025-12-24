Ciudad MCY

Aragua Gas favoreció a familias maracayeras con jornada de distribución

Rafael Velásquez

Dic 24, 2025

 

La actividad se desarrolló en el marco del Plan de las 7 Transformaciones (7T) y en el Plan de la Aragüeñidad, política impulsada por el Gobierno Bolivariano para fortalecer la gestión pública,  atención social y bienestar de las comunidades

CIUDAD MCY.- Con el objetivo de garantizar la distribución eficiente del servicio de gas doméstico a cada ciudadano desde sus comunidades, la empresa estadal Aragua Gas llevó a cabo una jornada de distribución de gas en el Municipio Girardot.

La jornada favoreció más de 1.200 familias y se desarrolló bajo las orientaciones de la Vocera del Poder Popular en la Gobernación, Joana Sánchez, como parte de las políticas públicas,  alineadas específicamente con la 2da Transformación, enfocada en la creación de «Ciudades humanas para el Buen Vivir y el desarrollo de los servicios públicos».

Es importante destacar que Aragua Gas continúa trabajando de manera incansable para que cada hogar reciba el mejor servicio, en cumplimiento de las orientaciones del Plan de la Aragüeñidad y en el marco de las políticas de transformación territorial y servicios públicos dignos para todos.

YORBER ALVARADO | CIUDAD MCY

Rafael Velásquez

