UNES Aragua egresó a más de 300 profesionales

Con este nuevo grupo de egresados, Aragua suma más profesionales comprometidos con la paz, la organización y el bienestar colectivo

CIUDAD MCY .- Desde el Centro Hispano de Maracay, la Universidad Experimental de la Seguridad Núcleo Aragua, celebró el acto de grado de 303 nuevos profesionales, entre doctores, magísteres, especialistas, licenciados y técnicos superiores universitarios, egresados de los diversos Programas Nacionales de Formación en Seguridad Ciudadana.

La ceremonia estuvo presidida por la máxima autoridad del Núcleo Aragua, la comisario jefe Ana Rondón, quien reconoció el esfuerzo y la dedicación de cada uno de los graduandos.

En su discurso la Máxima autoridad académica expresó su orgullo, por la excelente formación académica de los hombres y mujeres, “Verdaderos pilares de nuestra sociedad, han sido moldeados bajo estándares de excelencia académica, preparándose para asumir el importante rol de defensores de la paz y la seguridad del pueblo venezolano. Su compromiso y arduo trabajo los convierten en baluartes fundamentales para la construcción de un entorno más seguro y armonioso”.

El acto reflejó la misión de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES) de formar profesionales altamente capacitados, capaces de responder a los desafíos de la seguridad ciudadana y de fortalecer la confianza de la comunidad en sus instituciones.

La titular de esta alma mater extendió su salutación al grupo de profesionales que egresan de esta casa de estudios, “Felicitaciones a todos los funcionarios de la Seguridad Ciudadana, su dedicación y esfuerzo son un ejemplo a seguir y un motivo de orgullo para nuestra comunidad”.

.

REINA BETANCOURT | CIUDAD MCY | FOTOS CORTESÍA