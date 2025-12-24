Reinaugurada cancha deportiva de la Comuna Indio Sorocaima en Mariño

Los trabajos de rehabilitación y recuperación incluyeron reparación de cercado, pintura y demarcado, e iluminación, lo que permitirá fortalecer la masificación deportiva desde las comunidades

CIUDAD MCY.- La juventud de la Comuna Indio Sorocaima, perteneciente a la comunidad Sorocaima 2, en el municipio Santiago Mariño, se llenó de júbilo y alegría por la reinauguración de la cancha deportiva «Danger Castillo».

Esta obra se llevó a cabo mediante la fusión militar-policial a través de la Guardia del Pueblo, el programa nacional ‘’Mi Cancha Bonita’’, y el de acondicionamiento «mi cancha bonita con la juventud», que es ejecutado en la entidad por la Gran Misión Venezuela Joven (GMVJ).

En la obra se realizaron diversas labores para dejar la instalación en óptimas condiciones con la reparación completa en toda su estructura, techos, tuberías de agua potable y servida, losa central, paredes internas y externas, así como el muralismo y el embellecimiento de las áreas comunes.

Además, en la actividad se entregaron kits deportivos que incluyeron balones de baloncesto y fútbol sala, mallas para aros de básquet, así como mallas para canchas de fútbol y voleibol a los diferentes jóvenes que hacen vida en la zona.

Es importante señalar que la jornada forma parte de la visión de una nueva gobernanza territorial impulsada por la vocera del Poder Popular en la gobernación, Joana Sánchez, que tiene un enfoque social, orientada a brindar espacios dignos para el desarrollo del deporte y la recreación en todas las comunidades de la región aragüeña.

YORBER ALVARADO | CIUDAD MCY | FOTOS CORTESIA