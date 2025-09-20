Eugenio a gusto de vuelta en Seattle… y con ganas de ganar

CIUDAD MCY.- Ha participado en tres postemporadas desde que subió a las Grandes Ligas en el 2014, bateando .300 en un total de ocho partidos, con un par de jonrones.

Sin embargo, el toletero venezolano jamás ha pasado de la ronda divisional, siendo la última vez que llegó así de lejos el 2022, cuando los Marineros fueron barridos por los Astros en la SDLA en tres juegos. Suárez, de vuelta en Seattle tras un cambio con Arizona a finales de julio, no sólo anhela volver a la postemporada, sino también hacerlo con un equipo en que ha tenido algunas de sus mejores campañas.

“De verdad, no me imaginé que iba a suceder. Me imaginaba el cambio, pero no para acá”, expresó Suárez, de 34 años y un inminente agente libre cuando finalice la presente temporada. “Obviamente, se dio. Qué bueno regresar nuevamente al equipo donde pasé dos años en mi carrera, donde conozco a la mayoría de los peloteros y tenemos una muy buena relación”.

Efectivamente, Suárez disparó 53 cuadrangulares entre el 2022 y el 2023 con los Marineros, antes de ser canjeado a los Diamondbacks en el invierno del 2023-24. Este año, arrasó en Arizona con 36 bambinazos –incluyendo un juego de cuatro vuelacercas en abril – 87 empujadas y OPS+ de 141 en 106 compromisos con el equipo del desierto.

La producción de Suárez de vuelta en Seattle no ha sido del todo consistente, con línea de 183/.253/420. Pero sí ha dado 11 estacazos y el miércoles, bateó de 4-4 con un doble y un jonrón en Kansas City, ni hablar de su cañonazo de 425 pies frente a Hunter Brown en la victoria de los Marineros por 4-0 sobre los Astros el viernes por la noche.

“Nuestro lineup es bastante potente y sin duda, él es una gran parte de eso”, dijo acerca de Suárez el dirigente de los Marineros, Dan Wilson. “Cuando está dando swings como lo ha hecho el último par de juegos, es una alineación muy fuerte y muy profunda.

“Geno es un modelo como veterano y sabe lo que tiene que hacer”

