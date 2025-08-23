Campeones aragüeños de beisbol menor celebraron en el Parque Carlos Raúl Villanueva

CIUDAD MCY.- Las instalaciones del Parque Carlos Raúl Villanueva, se vistió de gala para recibir a los campeones en el nacional de beisbol menor U10, U12, U14 y los aragüeños que participaron en la serie del caribe kids en el Fórum de la Guaira.

La actividad organizada por el Instituto Regional del Deporte en Aragua en conjunto con la presidencia del Parque Carlos Raúl Villanueva, a cargo de César Borges, fue gracias al esfuerzo de la gobernación del estado Bolivariano de Aragua, al mando de la gobernadora Joana Sánchez, en cumplimiento de las 7 Transformaciones impulsada por el presidente Nicolás Maduro.

Los jóvenes aragüeños disfrutaron de un día de sano esparcimiento junto a sus compañeros y familiares, en las piscinas del Parque, al igual que el área de las canchas de usos múltiples demostrando que el talento aragüeño está creciendo y fortaleciéndose en las bases de cada una de las categorías.

Cabe destacar que la selección U-10 se coronaron campeones invictos al vencer en la final a Caracas 12×10, al igual que la U-14 se impusieron 9×7 a su similar de Miranda, mientras que la U-12 triunfó ante Lara por la vía del K.O 15×5 en Maracay.

Para finalizar, los jóvenes aragüeños mostraron su felicidad y alegría al compartir con sus seres queridos en las instalaciones del Parque Carlos Raúl Villanueva, agradeciendo todas las atenciones por parte del Parque y la gobernadora Joana Sánchez.

