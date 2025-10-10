Aragua participó en el Congreso Mundial en Defensa de la Madre Tierra

El evento posiciona a Venezuela como epicentro global del debate y la acción por la protección del planeta

CUIDAD MCY.-La lucha contra la crisis climática requiere del esfuerzo de las autoridades y ciudadanos para que se formen y tomen acciones de manera concreta, para contrarrestar los efectos del cambio climático sobre el planeta. Por ello, se instaló el Congreso Mundial en Defensa de la Madre Tierra en la capital de Venezuela, específicamente en el Centro de Convenciones de La Carlota, los días jueves 9 y viernes 10 de octubre de 2025.

Este congreso se llevó a cabo previo a la PreCOP, a realizarse los días lunes 13 y martes 14 de octubre, en Brasilia, Brasil, que es una reunión preparatoria que se celebra antes de la Conferencia de las Partes (COP 30), reunión anual de las Naciones Unidas sobre el cambio climático.

Los invitados a este Congreso Mundial son de carácter nacional e internacional: ecosocialistas de las comunas del país, comunidades indígenas, movimientos sociales ambientalistas, campesinos, viveristas, semilleristas, estudiantes, centros de investigación, universidades, investigadores y científicos, trabajadoras y trabajadores, instituciones gubernamentales, organismos multilaterales y el sector privado.

Durante los dos días en los que se desarrolló el encuentro, se abordaron temas urgentes y transversales que afectan al planeta, integrando perspectivas científicas, políticas, sociales, económicas, espaciales, territoriales y culturales, como la crisis climática y el modelo socioeconómico imperante; biodiversidad en riesgo; derechos de la madre tierra; conflictos socioambientales y derechos humanos; contaminación y residuos; economía sostenible; educación y cultura ambiental; justicia intergeneracional y juventud; y alianzas internacionales y acciones concretas.

PARTICIPACIÓN DE ARAGUA

Con una representación de 40 defensores de la Madre Tierra, elegidos en las vocerías de sus consejos comunales ecosocialistas, movimientos ambientalistas, ecologistas, sectores educativos, estudiantiles y juveniles, el estado Aragua tuvo una relevante presencia en ambos días de congreso, que fueron transcendentales para encaminar el futuro ambientalista el mundo.

La directora regional del Ministerio de Ecosocialismo, Yuliana Ramos, dijo que posterior a haberse desplegado la Jornada Nacional de Reforestación, en la que fueron plantados 20 mil árboles en la ciudad capital, la entidad participó también en este encuentro que fue la plataforma para que más 173 delegados de 63 países tuvieran la discusión más importante en la actualidad.

Además, la también secretaria general para la Transformación Ecosocialista, Ciencia y Tecnología en Aragua, resaltó que en la Conferencia de las Partes (COP 30) Venezuela tendrá participación para llevar el mensaje no solo de los venezolanos, “sino también de aquellos que no pueden hoy, a través de sus gobiernos, transmitir la realidad de sus países”.

MARÍA JOSÉ PARRA | FOTOS | CORTESÍA