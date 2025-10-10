Ciudad MCY

Comunicación Patria

Aragua

Gobernadora Sánchez comparte alegría y ejercicio con sus trabajadores

Foto del avatar

PorMilexis Pino

Oct 10, 2025

CUIDAD MCY.-En un ambiente de energía y alegría, la vocera del Poder Popular en la Gobernación de  Aragua, Joana Sánchez, participó activamente en la jornada de bailoterapia que se llevará a cabo todos los viernes en la sede de la Gobernación, como parte del plan de esparcimiento y bienestar integral diseñado para los trabajadores de la institución.

La joven mandataria, con entusiasmo, se unió a los presentes y compartió su motivación por la jornada. «Me vine a soltar los pasos prohibidos en la bailoterapia», expresó Sánchez, destacando la importancia de promover el movimiento y la alegría dentro del horario laboral.

La actividad no solo está dirigida al personal de la Gobernación. La mandataria regional hizo una invitación extensiva a toda la población de Aragua a sumarse a estas jornadas semanales, promoviendo la actividad física como un pilar fundamental para el bienestar.

«Invitamos a la población aragüeña a acercarse a disfrutar los viernes por una calidad de vida y salud», manifestó la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, resaltando el compromiso de su gestión de transformar su sede en un espacio de encuentro y promoción para el bienestar, esparcimiento, la salud física y mental de la comunidad.

PRENSA GBA | FOTOS: GBA

Foto del avatar

Por Milexis Pino

Noticias Destacadas

Aragua

Ocumare de la Costa de Oro se activó durante el despliegue del Plan Independencia 200

10 de octubre de 2025 Milexis Pino
Aragua

Melo, firme ante la Operación Independencia 200: «¡Por Urdaneta No Pasarán!

10 de octubre de 2025 Milexis Pino
Deportes

Comunidad deportiva y recreativa participó en Taller de Liderazgo Comunal

10 de octubre de 2025 Milexis Pino
Aragua

Aragua participó en el Congreso Mundial en Defensa de la Madre Tierra

10 de octubre de 2025 Milexis Pino