Gobernadora Sánchez comparte alegría y ejercicio con sus trabajadores

CUIDAD MCY.-En un ambiente de energía y alegría, la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez, participó activamente en la jornada de bailoterapia que se llevará a cabo todos los viernes en la sede de la Gobernación, como parte del plan de esparcimiento y bienestar integral diseñado para los trabajadores de la institución.

La joven mandataria, con entusiasmo, se unió a los presentes y compartió su motivación por la jornada. «Me vine a soltar los pasos prohibidos en la bailoterapia», expresó Sánchez, destacando la importancia de promover el movimiento y la alegría dentro del horario laboral.

La actividad no solo está dirigida al personal de la Gobernación. La mandataria regional hizo una invitación extensiva a toda la población de Aragua a sumarse a estas jornadas semanales, promoviendo la actividad física como un pilar fundamental para el bienestar.

«Invitamos a la población aragüeña a acercarse a disfrutar los viernes por una calidad de vida y salud», manifestó la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, resaltando el compromiso de su gestión de transformar su sede en un espacio de encuentro y promoción para el bienestar, esparcimiento, la salud física y mental de la comunidad.

