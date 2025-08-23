Aragua participó en Jornada de Alistamiento y Registro de la Milicia Bolivariana

***El despliegue realizado en diversos municipios de la entidad, ratificó la voluntad de los aragüeños de mantenerse firme en la defensa de la democracia y la estabilidad de la nación***

CIUDAD MCY.- Acompañada por el alto mando político, militar y policial, la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez, encabezó en la Plaza Bolívar de Maracay, la Jornada de Alistamiento y Registro de la Milicia Bolivariana, iniciativa convocada por el presidente Nicolás Maduro en defensa de la nación.

En este sentido, la actividad que se desarrolló en los diversos municipios de la entidad pero teniendo como punto neurálgico la plaza de la capital aragüeña, estuvo cargada de un ambiente de unidad y compromiso patriótico.

En su intervención, la mandataria regional destacó el carácter histórico del momento que vive Venezuela, subrayando la importancia de mantener la firmeza y la convicción revolucionaria frente a las amenazas y agresiones externas.

“Hoy, con el mismo espíritu con el que nuestro Libertador convocó a la unidad, el presidente constitucional Nicolás Maduro nos llama a defender la paz y la vida, no solo por el pueblo de Venezuela, sino por toda la humanidad”, expresó.

Sánchez resaltó además el rol de las instituciones militares y policiales en la preservación de la estabilidad de la entidad.

“Nuestro estado cuenta con una fuerza intacta, legal y contundente, que actúa siempre apegada a la Constitución y en defensa del pueblo”, señaló.

Al mismo tiempo, enfatizó que la lucha por la soberanía no distingue colores políticos, credos, ni culturas.

“Este llamado es por la vida, por el nacimiento, por nuestro estado Aragua y por Venezuela. Se trata de la sobrevivencia de nuestro pueblo, de la paz y la tranquilidad de la patria”, puntualizó.

Finalmente, la máxima autoridad regional reiteró que el pueblo venezolano, heredero de la lucha de Simón Bolívar, Guaicaipuro, Luisa Cáceres de Arismendi y Juana Ramírez “La Avanzadora”, mantiene su carácter independiente y protagónico.

“Ya vencimos junto al comandante Hugo Chávez y volveremos a vencer con el presidente Nicolás Maduro al frente”, afirmó.

Con este despliegue, el Gobierno Bolivariano de Aragua reafirma, junto al pueblo, su compromiso histórico de defender la soberanía y la paz, levantando la bandera de la soberanía y la democracia participativa como legado histórico.

REINYMAR TOVAR | FOTOS | GBA