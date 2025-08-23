Fortalecen atención social y de salud en comunidades vulnerables de Mariño

CIUDAD MCY.- Como parte de las políticas de atención social y de salud que impulsa el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, junto a la vocera del poder popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez, y el alcalde del municipio Santiago Mariño, Carlos Guzmán, se llevó a cabo un amplio despliegue comunitario con la finalidad de planificar las mejores estrategias para la atención de manera integral a la población mariñense más vulnerable.

La jornada estuvo encabezada por Yoliver Sánchez, directora municipal de la Oficina de Asuntos Sociales, acompañada por un equipo de servidores públicos de las oficinas municipales de Atención a las Personas con Discapacidad, Cultura y Salud, que, junto a voceros y voceras del poder popular, visitaron diversas comunas del municipio para recibir orientación y formación a fin de dar respuesta inmediata a solicitudes de atención social.

En este recorrido se abarcaron comunidades de varias parroquias: Valle del Picacho y Meregotos en el Casco de Turmero; la comuna Samán de Güere en la parroquia homónima; las comunas Delcy Rodríguez y Aristóbulo Istúriz en la parroquia Pedro Arévalo Aponte; y la comuna Pueblo Noble de Aragua Es Turmero, en la parroquia Alfredo Pacheco Miranda.

Durante la actividad se brindó formación e información sobre cómo desarrollar el proceso de solicitudes ante la Oficina de Asuntos Sociales, la importancia de las visitas casa a casa y la caracterización de adultos mayores, personas con discapacidad y ciudadanos encamados que requieren atención prioritaria. Además, se entregaron pañales a pacientes encamados y se resolvieron múltiples solicitudes relacionadas con casos de salud.

“Nos desplegamos con el apoyo de las diferentes salas de autogobierno comunal, junto a comuneros, jefes de UBCh, líderes de comunidad y de calle, así como los equipos de salud, discapacidad, asuntos sociales y cultura, para diseñar las principales estrategias con el objetivo de dar respuesta inmediata a las necesidades del pueblo”, expresó Yoliver Sánchez.

De igual forma, explicó que “todo este esfuerzo responde al mandato de nuestro presidente Nicolás Maduro, orientado en Aragua por la gobernadora Joana Sánchez y ejecutado en Mariño por nuestro alcalde Carlos Guzmán, en el marco de la cuarta transformación del Plan de la Patria 7T, cuyo objetivo es la suprema felicidad y el buen vivir del pueblo venezolano”.

Este despliegue demuestra la articulación perfecta entre el Gobierno Bolivariano, en sus distintos niveles, y el poder popular organizado, consolidando así un sistema de atención social integral que garantiza la protección de los más vulnerables y la construcción de un municipio Mariño cada vez más humano, solidario y con justicia social, de la mano del primer mandatario municipal Carlos Guzmán.

