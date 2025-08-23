Revenga se sumó a la Gran Jornada Nacional de Alistamiento y Registro

CIUDAD MCY.- El municipio Revenga se unió activamente a la Gran Jornada Nacional de Alistamiento y Registro convocada en el marco del Plan Nacional de Soberanía y Paz Simón Bolívar, una iniciativa que busca fortalecer la defensa integral de la nación a través del alistamiento voluntario en la Milicia Bolivariana.

La actividad se desarrolló en dos puntos estratégicos del municipio: las inmediaciones de la Casa de la Cultura Poeta Pedro R. Buznego de El Consejo y la principal de Sabaneta, espacios que recibieron a numerosos revengueños y revengueñas comprometidos con la protección de la patria.

Desde tempranas horas de la mañana, ciudadanos de todas las edades acudieron con entusiasmo a los centros habilitados, donde el proceso de registro se llevó a cabo de manera ágil y sencilla, siendo suficiente la presentación de la cédula de identidad para formalizar el alistamiento.

La jornada, que se extenderá hasta la tarde del domingo 24, forma parte de una Gran Convocatoria Nacional que se realiza simultáneamente en diversos municipios del país, con el objetivo de consolidar la participación popular en la defensa territorial y el fortalecimiento de la soberanía.

Con esta iniciativa, Revenga reafirma su compromiso con los valores patrios y se incorpora decididamente al esfuerzo colectivo por la paz y la seguridad nacional, en consonancia con los lineamientos del Plan de las 7T.

Prensa Psuv Revenga || FOTOS | CORTESIA