Megajornada de atención integral favoreció a transportistas aragüeños

Los trabajadores del volante y sus familiares de los 18 municipios de la entidad, recibieron una amplia gama de servicios y especialidades médicas garantiza su bienestar social

CIUDAD MCY.- En el marco de la celebración de la semana aniversario del Día Nacional del Transportista, se llevó a cabo con total éxito una jornada de atención integral en el Terminal de Transferencia de San Jacinto, municipio Girardot.

La actividad dirigida a conductores, trabajadores del puerto terrestre y sus familiares, tuvo como objetivo principal garantizar el bienestar social y la seguridad legal de quienes prestan este servicio vital en la región.

La jornada estuvo encabezada por el secretario sectorial del Poder Popular para el Transporte, Gabriel Perdomo, se realizó cumpliendo con las orientaciones del presidente Nicolás Maduro y bajo la supervisión de la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez, para ofrecer una respuesta efectiva a las necesidades del sector.

Gracias a la articulación institucional con el Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) y la Fundación Fondo Nacional de Transporte Urbano (FONTUR), los profesionales del volante accedieron a servicios esenciales para su operatividad, tales como, registro de huella biométrica y renovación de licencias de conducir.

Asimismo se efectuó la emisión de certificados médicos para conducir y los seguros de Responsabilidad Civil Vehicular (RCV), para garantizar que los transportistas estén plenamente habilitados y con su documentación vigente.

SALUD GRATUITA

Más allá de los trámites, la mega jornada también se centró en la salud preventiva y curativa.

Los beneficiarios accedieron a consultas médicas gratuitas en especialidades como medicina general e interna, pediatría, oftalmología, optometría, odontología, nutrición, geriatría, ginecología, así como servicios de vacunación y pesquisas, entre otras especialidades.

Además, se realizó la entrega gratuita de medicamentos según la disponibilidad y patología de cada paciente.

En ese mismo contexto, Gabriel Perdomo, secretario sectorial de transporte, subrayó que durante toda la semana se han venido realizando actividades en favor de los transportistas.

“Estamos aquí haciendo una jornada que iniciamos ayer con una misa para todos los transportistas y diversas actividades que garantizan el buen vivir de nuestros transportistas”, aseguró Perdomo.

El directivo de la cartera de transporte también destacó el carácter inclusivo de la actividad: “Lo importante de esta jornada es tratar, en lo posible, de brindar una atención integral a este sector que tanto le da a nuestro estado Aragua. El transporte es multimodal: moto, carro, carga, autobuses; todos se levantan día a día para garantizar la movilidad de personas y bienes. Queremos hacerle este agrado a todos ellos, sin distinción política, en su semana de conmemoración», afirmó Perdomo.

VOZ DEL PUEBLO

Los trabajadores del volante y sus familiares expresaron su satisfacción por la calidad de la atención recibida.

Jaime Sequera, transportista del municipio Sucre, agradeció la iniciativa: «Gracias a la Secretaría de Transporte y a la gobernadora Joana Sánchez por tomar en cuenta al sector y ayudarnos a solucionar la debilidad que teníamos con los requisitos; hoy pudimos solucionar para seguir trabajando».

Por su parte, Luzmila Valecillo, familiar de un conductor, resaltó la gratuidad y calidad del servicio médico: «Me siento muy feliz y contenta por la atención en oftalmología y geriatría. Me dieron mis medicamentos y no pagué nada, estoy muy agradecida».

Con estas acciones, el Gobierno regional reafirma su compromiso de dignificar la labor de los hombres y mujeres que mantienen a Aragua en movimiento.

YORBER ALVARADO | FOTOS : CORTESIA