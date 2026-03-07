Inaugurado Paseo Biosaludable «El Libertador» en la comuna Gran Carpiera

La iniciativa, surgida y priorizada por la propia comunidad a través de la Consulta Popular Nacional servirá de espacio para el encuentro familiar y la sana convivencia

CIUDAD MCY.- La comuna Gran Carpiera Socialista, perteneciente al municipio Sucre, se desbordó de alegría y fervor comunitario con la inauguración del Paseo Recreativo y Biosaludable ‘’El Libertador’’.

Esta obra emblemática se materializa como el proyecto ganador en la Consulta Popular Nacional 2025, demostrando el poder de la organización comunal y la democracia participativa, beneficiando a niños, niñas, jóvenes, abuelos, abuelas y personas en general del punto y circulo de la comuna.

La iniciativa, surgida y priorizada por la propia comunidad a través de la Agenda Concreta de Acción (ACA) y las Consultas Populares, se alinea estratégicamente con la 2T y la 4T del Plan de la Patria y el Plan de la Aragüeñidad, enfocándose en ciudades más humanas, la máxima felicidad social y la construcción de un nuevo modelo de gestión.

En el acto de apertura del parque estuvieron presentes el alcalde de la jurisdicción, Wilson Coy, el director regional del Ministerio de Comunas, Miguel Aguilar, y el Poder Popular.

El nuevo espacio recreativo dispone de máquinas para hacer ejercicio, caminerías, pista de trote y atracciones para el entretenimiento de los niños, niñas, jóvenes y adultos en la zona, mejorando su calidad de vida en espacios dignificados.

Es fundamental destacar que la materialización de este proyecto es una clara evidencia del compromiso del presidente constitucional Nicolás Maduro, la presidenta encargada Delcy Rodríguez y la vocera del Poder Popular en la gobernación, Johana Sánchez en garantizar la voz y la participación activa de los aragüeños en la toma de decisiones.

MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD

En el mismo punto y círculo de la Comuna la Gran Carpiera se realizó, la inauguración de la parada multimodal el ‘’Libertador’’, en aras de mejorar la movilidad para todos los habitantes de la zona.

Esta moderna obra ofrece comodidad y seguridad tanto a los usuarios del transporte público como a aquellos que utilizan la línea de taxis, garantizando un servicio de calidad.

El espacio fue diseñado acorde a las necesidades de la población, contando con rampas para las personas con discapacidad motora, área de carga rápida de aparatos electrónicos, amplia zona de espera, sitio designado a la cooperativa de motorizados, entre muchas otras amenidades.

Finalmente esta obra refleja el compromiso de la gobernadora Joana Sánchez y el alcalde Wilson Coy, en avanzar en una infraestructura del transporte moderna, urbana y visionaria buscando fomentar el uso de medios de transporte más organizados y seguros, contribuyendo al bienestar de la población.

