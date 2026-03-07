GBA y IPBA afinan estrategias de seguridad para Semana Santa 2026

La jornada de trabajo se enmarcó en la 3T del Plan de la Patria que impulsa el presidente constitucional Nicolás Maduro y profundiza la presidenta encargada Delcy Rodríguez

CIUDAD MCY.- Con el firme propósito de trazar rutas de trabajo y líneas de acción preventivas en los 18 municipios de la entidad, autoridades del Gobierno del estado Aragua sostuvieron un fructífero encuentro estratégico con Instituto de la Policía del Estado Bolivariano de Aragua, de cara a los preparativos del asueto de Semana Santa.

​La jornada de trabajo, orientada por la Vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez, tuvo un doble propósito: planificar el despliegue de la Semana Mayor y realizar un balance exhaustivo en materia de seguridad correspondiente a los dos primeros meses de este año 2026.

La mesa técnica estuvo encabezada por el secretario general de Gobierno, Félix Romero, quien lideró el encuentro en compañía del G/B Raúl Roberto Parra Sánchez, director general de la Policía del Estado Bolivariano de Aragua

Además estuvieron presentes, Belén Arteaga, secretaria de Despacho de la Gobernación; Gipsy Colmenares, secretaria de la Cuarta Transformación y José Gregorio Colmenares, diputado a la Asamblea Nacional.

Durante la actividad se plantearon acciones estratégicas mediante este trabajo articulado se podrá garantizar un óptimo funcionamiento de los órganos de seguridad para ofrecer una Semana Mayor segura y cómoda para todos los locales y visitantes

Finalmente el Gobierno Regional reafirma su compromiso irrestricto en continuar trabajando para garantizar la estabilidad, la sana convivencia y la paz en todo el territorio aragüeño.

