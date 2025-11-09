La Vinotinto define su lista de 35 convocados para los amistosos ante Canadá y Australia

CUIDAD MCY.-La selección venezolana de fútbol dio a conocer la nómina de 35 jugadores que integrarán el grupo para los compromisos amistosos que disputará en territorio estadounidense el 14 y 18 de noviembre, frente a Canadá y Australia, respectivamente.
El llamado incluye además a varios futbolistas del torneo local, como Yordan Osorio, Carlos Faya, José Chávez, Keiber Lamadrid, Miguel Silva y Christopher Varela, en un intento por equilibrar juventud y experiencia en la plantilla.
Estos partidos servirán como preparación para el nuevo ciclo de la selección, que busca reestructurarse tras quedar fuera del Mundial de 2026. La derrota 1-0 ante Argentina en octubre, con gol de Giovani Lo Celso, marcó el inicio de esa etapa de transición.
Por otro lado, el duelo que estaba previsto ante Belice a mediados del mismo mes fue suspendido por razones logísticas ajenas a la federación, por lo que los encuentros frente a Canadá y Australia serán las únicas pruebas del combinado nacional antes de cerrar el año.