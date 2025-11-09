La Vinotinto define su lista de 35 convocados para los amistosos ante Canadá y Australia

CUIDAD MCY.-La selección venezolana de fútbol dio a conocer la nómina de 35 jugadores que integrarán el grupo para los compromisos amistosos que disputará en territorio estadounidense el 14 y 18 de noviembre, frente a Canadá y Australia, respectivamente.

El equipo será dirigido de manera provisional por Fernando Aristeguieta, actual técnico del Caracas FC, quien asumirá el mando mientras la Federación Venezolana de Fútbol define el nuevo cuerpo técnico permanente. La información fue difundida por la cuenta oficial de la Vinotinto en la red social X.

Entre los nombres destacados figuran Jon Aramburu, defensor de la Real Sociedad, y Telasco Segovia, mediocampista del Inter Miami, ambos parte del grupo que buscará darle continuidad al proceso de renovación iniciado el mes pasado. También fueron citados Jefferson Savarino, Ronald Hernández, Juan Pablo Añor, Cristian Cásseres y el guardameta Wuilker Faríñez, referentes con experiencia internacional. El llamado incluye además a varios futbolistas del torneo local, como Yordan Osorio, Carlos Faya, José Chávez, Keiber Lamadrid, Miguel Silva y Christopher Varela, en un intento por equilibrar juventud y experiencia en la plantilla. Estos partidos servirán como preparación para el nuevo ciclo de la selección, que busca reestructurarse tras quedar fuera del Mundial de 2026. La derrota 1-0 ante Argentina en octubre, con gol de Giovani Lo Celso, marcó el inicio de esa etapa de transición. Por otro lado, el duelo que estaba previsto ante Belice a mediados del mismo mes fue suspendido por razones logísticas ajenas a la federación, por lo que los encuentros frente a Canadá y Australia serán las únicas pruebas del combinado nacional antes de cerrar el año.

FUENTE GLOBOVISIÓN | FOTO CORTESÍA