Aragua vapuleó a Zulia y se consolida en la cima

Esta fecha se aprovechó, para rendir homenaje a Buddy Beiley y así retirar por siempre en la historia de la divisa el número 26 que marcó historia con 6 campeonatos:2003-2004,2004-2005, 2006-2007,2007-2008,2008-2009 y 2011-2012. Una serie del Caribe 2009 y también el primer tricampeonato del siglo XXI

Ciudad MCY.-Los Tigres de Aragua rugieron con fuerza en casa y aplastaron a las Águilas del Zulia con marcador de 13 carreras por 3, en el estadio José Pérez Colmenares de Maracay, consolidando su tercera victoria consecutiva y una sólida marca de 14 triunfos en 20 compromisos en esta temporada de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).

Aragua desató su ofensiva en el tercer inning

El encuentro comenzó con ventaja temprana para Zulia, que anotó en el primer episodio gracias a Ali Castillo. Sin embargo, los felinos respondieron con contundencia en el tercer inning, donde fabricaron siete carreras que marcaron el rumbo del juego:

Leobaldo Cabrera abrió la fiesta con sencillo impulsor.

José Alberto Martínez y Eduardo Escobar continuaron el castigo con imparables y un doble que ampliaron la ventaja a 5-1.

Un reto exitoso permitió que Keyber Rodríguez conectara doble y sumara otra rayita, dejando el marcador 7-1.

Zulia intentó reaccionar, pero Aragua no dio tregua

Aunque Zulia descontó con anotaciones en el cuarto y sexto inning incluyendo un jonrón solitario de José Pirela, Aragua mantuvo el dominio y volvió a castigar en el séptimo episodio:

Sacrificio de Cabrera trajo una más. Doble de J.J. D’Orazio impulsó tres carreras y Leobaldo Piña cerró la cuenta con sencillo productor, sellando el 13-3 definitivo.

Solidez desde la lomita

El abridor Collin Wiles fue clave en la victoria, lanzando seis sólidas entradas para adjudicarse el triunfo. Por su parte, Andry Lara cargó con la derrota por Zulia.

Con este resultado, Aragua mejora su récord a 14 victorias y 6 derrotas, afianzándose como uno de los equipos más consistentes en esta cuarta semana de acción. Zulia, por su parte, queda con marca de 10-9.

