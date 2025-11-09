LVBP: Jornada sabatina llena de emociones y reacciones

Ciudad Mcy.-La Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) vivió este sábado 8 de noviembre una jornada cargada de intensidad, rivalidad y contundencia ofensiva, donde varios equipos marcaron pauta en la temporada 2025-2026.

Tigres rugen en casa

Los Tigres de Aragua continúan su paso firme en la campaña al alcanzar su decimocuarto triunfo tras aplastar a las Águilas del Zulia con marcador de 13 carreras por 3. El Estadio José Pérez Colmenares de Maracay fue testigo de una ofensiva aragüeña imparable que consolidó a los felinos como uno de los equipos más sólidos del torneo.

Leones se impuso en el clásico

En el Estadio José Bernardo Pérez de Valencia se disputó el tercer duelo de la temporada entre los eternos rivales, Leones del Caracas y Navegantes del Magallanes. Esta vez, los melenudos lograron su primera victoria del año frente a los filibusteros con un ajustado 3 a 2, extendiendo su racha ganadora a cinco encuentros consecutivos. El buen momento de los capitalinos contrastó con la crisis de resultados que atraviesa Magallanes, que venía de dos triunfos previos en los clásicos.

Tiburones cortó la mala rachar

Los Tiburones de La Guaira reaccionaron con autoridad y vencieron a Caribes de Anzoátegui 4 carreras por 0, apoyados en una sólida actuación de su cuerpo de lanzadores. El triunfo representa un respiro para los escualos, que venían de tres derrotas consecutivas, y se suma a una semana donde el pitcheo ha sido protagonista en varios encuentros de la LVBP.

Cardenales despertó su ofensiva

En Barquisimeto, los Cardenales de Lara se reencontraron con la victoria al superar 9 por 6 a los Bravos de Margarita. La ofensiva larense conectó 12 imparables, con destacadas actuaciones de Ali Sánchez, Ildemaro Vargas y Rafael Ortega, en un duelo correspondiente al proceso eliminatorio de la liga celebrado en el estadio Antonio Herrera Gutiérrez.

Resumen de la jornada:

Tigres de Aragua 13 – Águilas del Zulia 3

Leones del Caracas 3 – Navegantes del Magallanes 2

Tiburones de La Guaira 4 – Caribes de Anzoátegui 0

Cardenales de Lara 9 – Bravos de Margarita 6

