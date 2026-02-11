Vinotinto Sub 20 femenina avanzó a la fase final del sudamericano

CIUDAD MCY.- La Vinotinto Sub 20 femenina tuvo una noche redonda, al doblegar (2-0) a su similar de Paraguay en la cuarta jornada del sudamericano y así firmar su clasificación a la fase final donde lucharán por un cupo directo a Polonia 2026.

En un encuentro de alta intensidad, ambas selecciones batallaron hasta el final, pero fue Venezuela la que se impuso gracias a un extraordinario gol de Génesis Hernández a media distancia con una volea precisa, al tiempo que, en la recta final del partido, un penal bien ejecutado por Melanie Chirinos dio los tres puntos de oro al combinado Vinotinto.

Ahora, las dirigidas por Ángel Hualde saben que queda trabajo por hacer y buscarán cerrar como líderes del grupo en la última jornada, cuando se midan a Chile, rival que ya se quedó sin posibilidades de clasificar y que cuenta con un solo punto sumado hasta el momento.

El duelo entre criollas y chilenas será el jueves 12 de febrero en el Estadio “Emiliano Ghezzi”, a las 6:00 pm, hora local; 5:00 pm, hora venezolana.

PRENSA FVF

FOTO : PRENSA FVF