Aragua Voleibol Club realizó su primer campamento de reclutamiento

*** De cara al inicio de la nueva temporada, el cuerpo técnico del equipo femenino encabezó esta jornada con la misión de buscar a las jugadoras que representarán al equipo aragüeño en la venidera Liga Profesional de Voleibol

CIUDAD MCY.-Aproximadamente 50 aspirantes se presentaron a la primera jornada de pruebas del Aragua Voleibol Club femenino, actividad que tuvo lugar en el Gimnasio “Mauricio Johnson” de la ciudad de Maracay.

El DT Álvaro Sánchez se mostró emocionado por esta nueva etapa en su carrera dentro del equipo aragüeño. Sánchez cuenta con una enorme trayectoria, en la que a nivel de jugador representó al conjunto masculino de Aragua Voleibol Club durante siete temporadas, así como también ha destacado su estadía en el extranjero como director técnico de la Liga Profesional de Voleibol de Perú.

Sánchez expuso que las expectativas para este campeonato son muy altas. La meta principal es mostrar a un equipo competitivo y que aspire estar en las primeras posiciones. Ya durante las pruebas se mostró que las jugadoras tienen una base. Todo dependerá de lo que se observe durante estas jornadas de campamento, ya que además de la de hoy, el dirigente anunció una segunda ronda evaluativa prevista para los próximos días.

“Yo creo que tenemos mucho ímpetu y muchas ganas de ver otra vez al pueblo aragüeño disfrutar del voleibol nacional”, expresó Sánchez.

OPORTUNIDAD DE ORO

En lo personal, el DT no pudo contener la emoción de trabajar ahora en el área técnica del equipo al que representó durante toda su carrera. Sánchez estuvo muy agradecido con la directiva por darle esta oportunidad en el área técnica donde, después de jugar con el uniforme de Aragua, ahora tendrá la responsabilidad de dirigir al club.

“Ya tengo bastante tiempo trabajando en el extranjero, también acá ahora con el equipo aragüeño. Agradecido con la directiva del Aragua Voleibol Club, con la presidenta del club y gobernadora del estado, Joana Sánchez, por darme esta oportunidad”, expresó el técnico aragüeño.

El Aragua Voleibol Club contará con tres jugadoras seleccionadas del draft realizado por la Liga Profesional de Voleibol, así como también sumarán la llegada de dos jugadoras extranjeras para reforzar las filas del club.

SAMUEL ZAVALA

FOTOS CORTESÍA