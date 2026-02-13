Yulimar Rojas participará en el Campeonato de España de clubes

CIUDAD MCY.- El Facsa-Playas de Castellón y el Diputación Valencia CA buscarán revalidar sus títulos en la 45ª edición del Campeonato de España de Clubes femeninos, Copa Joma y Copa Iberdrola, que se celebra este sábado en el Palau Velódrom Luis Puig de Valencia y que tendrá entre sus principales atractivos a la venezolana Yulimar Rojas.

El equipo valenciano, el más laureado en la competición femenina con 28 títulos, tendrá como su principal rival al Facsa-Playas de Castellón, campeón en 2020, 2021 y 2024, en una edición en la que también compiten el F.C. Barcelona, At. San Sebastián, Atletismo Piélagos, Grupompleo Pamplona At., Trops-Cueva de Nerja y Unicaja Jaén Paraíso Interior.

La competición, que constará de 13 pruebas, se desarrollará desde las 17.30 las 19.55 horario local) , cerrando el programa el relevo 4×400 metros.

Entre las atletas que se darán cita en la Copa Iberdrola destaca la presencia en triple salto de la venezolana Yulimar Rojas, campeona olímpica, cuatro veces campeona mundial y plusmarquista mundial, que compite con el F.C. Barcelona; y de la cubana Liadagmis Povea, doble finalista olímpica y mundial y vigente subcampeona del mundo short track (Nanjing 2025), que integra el equipo anfitrión.

Paula Blanquer, líder nacional del año con 8.11 en 60 m vallas y vigente campeona de España de la especialidad, será una de las grandes bazas en las vallas cortas; en peso la portuguesa Eliana Bandeira, bronce en la Copa de Europa de lanzamientos en Leiria 2024; Mara Rolli (1500 m), subcampeona de Europa por equipos en el Eurocross de Lagoa 2025 y séptima en el Mundial de cross de Tallahassee 2026.

La múltiple campeona nacional búlgara Milena Mitkova competirá en longitud, mientras que en peso sobresale Belén Toimil, finalista europea, doble olímpica y plusmarquista nacional.

FUENTE: EL FOCO

FOTO: CORTESIA