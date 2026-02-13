Ciudad MCY

Comunicación Patria

Deportes

Yulimar Rojas participará en el Campeonato de España de clubes

PorLuisa Pedroza

Feb 13, 2026

CIUDAD MCY.- El Facsa-Playas de Castellón y el Diputación Valencia CA buscarán revalidar sus títulos en la 45ª edición del Campeonato de España de Clubes femeninos, Copa Joma y Copa Iberdrola, que se celebra este sábado en el Palau Velódrom Luis Puig de Valencia y que tendrá entre sus principales atractivos a la venezolana Yulimar Rojas.

El equipo valenciano, el más laureado en la competición femenina con 28 títulos, tendrá como su principal rival al Facsa-Playas de Castellón, campeón en 2020, 2021 y 2024, en una edición en la que también compiten el F.C. Barcelona, At. San Sebastián, Atletismo Piélagos, Grupompleo Pamplona At., Trops-Cueva de Nerja y Unicaja Jaén Paraíso Interior.

La competición, que constará de 13 pruebas, se desarrollará desde las 17.30 las 19.55 horario local) , cerrando el programa el relevo 4×400 metros.

Entre las atletas que se darán cita en la Copa Iberdrola destaca la presencia en triple salto de la venezolana Yulimar Rojas, campeona olímpica, cuatro veces campeona mundial y plusmarquista mundial, que compite con el F.C. Barcelona; y de la cubana Liadagmis Povea, doble finalista olímpica y mundial y vigente subcampeona del mundo short track (Nanjing 2025), que integra el equipo anfitrión.

Paula Blanquer, líder nacional del año con 8.11 en 60 m vallas y vigente campeona de España de la especialidad, será una de las grandes bazas en las vallas cortas; en peso la portuguesa Eliana Bandeira, bronce en la Copa de Europa de lanzamientos en Leiria 2024; Mara Rolli (1500 m), subcampeona de Europa por equipos en el Eurocross de Lagoa 2025 y séptima en el Mundial de cross de Tallahassee 2026.

La múltiple campeona nacional búlgara Milena Mitkova competirá en longitud, mientras que en peso sobresale Belén Toimil, finalista europea, doble olímpica y plusmarquista nacional.

FUENTE: EL FOCO

FOTO: CORTESIA 

Por Luisa Pedroza

Noticias Destacadas

Mundo

EEUU emitió licencias para transacciones de petróleo y gas en Venezuela

13 de febrero de 2026 Rafael Velásquez
Aragua

Cmdnna Girardot inició campaña de protección por asueto carnestolendo

13 de febrero de 2026 Luisa Pedroza
Aragua

Inició movilización de turistas hacía las costas aragüeñas

13 de febrero de 2026 Luisa Pedroza
Aragua

Sesión solemne exaltó memoria histórica y protagonismo juvenil en La Victoria

13 de febrero de 2026 Luisa Pedroza