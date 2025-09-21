Aragüeñas se hicieron sentir con “Voces de Paz, Mujeres que Transforman

**Reunidas en la plaza Bolivar de Maracay para honrar al Padre de la Patria, las mujeres alzaron su voz para llevar un mensaje de paz al mundo**

CIUDAD MCY.- En un acto vibrante de compromiso y unidad las féminas aragüeñas se encontraron en la emblemática plaza Bolívar de Maracay para celebrar la extraordinaria jornada «Voces de Paz, Mujeres que transforman», actividad enmarcada en la conmemoración del Día Internacional de la Paz.

La jornada, signada por el presidente Nicolás Maduro y respaldada por la vocera del Poder Popular de la Gobernación del estado Aragua, Joana Sánchez, reunió a una multitud de mujeres que alzaron su voz para dar al mundo un significativo mensaje de soberanía patriótica.

En el lugar estuvo presente Katiana Hernández, presidenta del Consejo Legislativo del Estado Bolivariano de Aragua (Cleba); Maryury Bargiela, viceministra de Desarrollo Productivo de la Mujer y Gipsy Colmenares, autoridad unica de la Mujer en Aragua, quienes acompañadas por las guerreras garantes de paz y justicia se congregaron en la extraordinaria jornada.

En el encuentro las aragüeñas rindieron homenaje al Padre de la Patria, Simón Bolívar, con una ofrenda floral que destaca la incansable lucha del Prócer por la libertad, independencia y soberania de la Venezuela presente.

Además, la concentración femenina estuvo animada por actividades culturales, donde se pudieron apreciar agrupaciones regionales y locales que exhibieron un mosaico de coreografías inspiradas en las principales tradiciones del país.

En este sentido, la parlamentaria Hernández mencionó que el Dia Internacional de Paz es una jornada para la reflexión.

«Hoy debemos reflexionar acerca de los pueblos del mundo que hoy son agredidos, en especial la agresión desproporcionada que hoy estamos viviendo los venezolanos en el Mar Caribe, por esta razón desde aquí, nosotras expresamos nuestra firme convicción de seguir defendiendo la soberanía y la autodeterminación de los pueblos. Seguimos luchando para crear un mundo más justo e igualitario y seguimos denunciando las medidas unilaterales y coercitivas que atentan contra la paz y la cotidianidad del pueblo venezolano. Seguimos denunciando que son crímenes falsos contra un pueblo de paz, un pueblo que no se rinde y que trabaja todos los días junto al presidente Nicolás Maduro».

Por su parte , la viceministra Bargiela manifestó que el Día Internacional de la Paz se celebró en Aragua en grande, con mujeres que buscan comunicar al mundo entero que Venezuela solo quiere paz.

«Acá en la plaza Bolívar de Maracay hay un grupo numeroso de mujeres que acompañan al presidente Nicolás Maduro, desde acá estas mujeres comunican que quieren seguir trabajando en paz y seguir construyendo en paz. Diciendo no a las sanciones y a todos los bloqueos. Hoy queremos dejar en alto, que todo el mundo se entere, que Venezuela es una comunidad de paz, somos mujeres luchando por la paz. Aquí estamos y aquí seguiremos, asi que mucho cuidadito con las amenazas, que mujeres es lo que tenemos aqui para defender la soberanía», enfatizó Bargiela

Finalmente, Gipsy Colmenares subrayó que las féminas aragüeñas proclaman la paz y rechazan la injerencia internacional.

«Estamos alzando la voz en Aragua para proteger a nuestras hermanas y construir la paz en todos los ámbitos de la vida. Determinadas a ser libres y proteger nuestra soberanía, trabajamos la paz a través de organizaciones políticas y sociales, siempre pendientes de nuestra comunidad. Proclamamos la paz con nuestras acciones y rechazamos la injerencia internacional, combatiendo cualquier amenaza con nuestra sangre libertaria».

La jornada que demuestra el papel crucial de las féminas tuvo como objetivo seguir llevando la paz, la soberanía, respaldar al presidente Nicolás y rechazar las amenazas del imperio estadounidense.

IRENE RODRÍGUEZ | FOTOS CORTESÍA