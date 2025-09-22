Plan «Vuelta a Clases» brinda espacios dignos para la educación en Costa de Oro

**Con el abordaje integral de mantenimiento a los planteles educativos, se garantiza que niños, niñas y jóvenes contarán con mejores lugares para el aprendizaje**

CIUDAD MCY.-En el marco del plan «Vuelta a Clases» orientado por la vocera del Poder Popular en la Gobernación del estado Aragua, Joana Sánchez, se lleva a cabo el abordaje integral de limpieza en todos los centros educativos que conforman los seis circuitos comunales del Municipio Ocumare de la Costa de Oro.

Lucellis Hidalgo, presidenta del Instituto Autónomo para el Desarrollo de las Costas de Aragua (Costaragua), informó que los trabajos realizados consisten en mantenimiento con acciones de limpieza, poda, desmalezado, recolección de desechos sólidos y pintura tanto en interiores como en exteriores.

Asimismo, indicó que con el apoyo del alcalde, Wilmer Leal, han logrado culminar “al cien por ciento” estas labores en la Unidad Educativa Estadal Concentrada La Trilla, la Unidad Educativa Nacional Las Monjas y en la Escuela Básica Luciano D’Eluyar.

Hidalgo expresó que, “continuamos cumpliendo con la jornada en la extensión de la Escuela de La Esmeralda, el Complejo Nacional de Cata y en la Unidad Educativa Cumboto. Esperamos abarcar el total de los 13 centros educativos que constituyen el Municipio”, indicó.

La presidenta de Costaragua, agradeció al Presidente, Nicolás Maduro, al ministro de Educación, Héctor Rodríguez, a la Gobernadora Joana Sánchez y al alcalde Wilmer Leal por garantizar espacios dignos para el aprendizaje y encuentro de los niños, niñas y jóvenes de la patria, permitiendo avanzar en calidad de educación cumpliendo con las siete transformaciones establecidas en el Plan de la Aragüeñidad.

Juan Zapata / Fotos Cortesía