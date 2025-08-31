Cagua y Bella Vista expresaron respaldo al presidente Nicolás Maduro y a la paz

** En un ambiente de patriotismo los habitantes del municipio Sucre reafirmaron su apoyo y compromiso con el mandatario nacional y su llamado constante a la Paz **

CIUDAD MCY- En ambiente de armonía y sentimiento patrio, el pueblo de Cagua y Bella Vista, en unión cívico, militar, policial y popular expresaron su respaldo al presidente Nicolás Maduro y su llamado constante a la paz, entendiendo que Venezuela no es y jamás ha sido una amenaza para el mundo.

El alcalde Wilson Coy, encabezó este gran acto manifestando “Hoy más que nunca, desde esta tierra del Gran Mariscal Antonio José de Sucre, junto a este gran pueblo y nuestra gobernadora Joana Sánchez, le decimos al mundo, que somos gente de paz que defenderá la libertad en cuerpo y alma, por ser los hijos de Simón Bolívar”.

Cabe mencionar que la manifestación de respaldo popular inició con una caminata de la juventud, una gran caravana, la pinta de murales y culminó con un acto central en la emblemática plaza de Sucre, donde el pueblo se concentró para ratificar desde Cagua y Bella Vista que los venezolanos son pacifistas, que respaldan y apoyan en primera línea las políticas acertadas del presidente Nicolás Maduro, logrando que hoy Venezuela tenga una economía en crecimiento, con una productividad que cerrará este 2025 muy positivamente.

“Vamos a seguir en la calle, siempre de primeros para dar el ejemplo desde el municipio Sucre. Hoy en Aragua tenemos a una gobernadora aguerrida, estratega, inteligente y leal al proceso revolucionario, en este sentido, con Joana Sánchez, vamos estar en defensa de la paz y la libertad de Venezuela, para que esos imperios sepan, que estamos más unidos que nunca”, dijo Wilson Coy.

