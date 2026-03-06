Aragüeños interactuaron en programa radial “El Pueblo Habla”

En transmisión radiofónica se constató que las consultas populares han sido una herramienta que ha dado respuestas a las necesidades de las comunidades

CIUDAD MCY.- Rumbo a la primera Consulta Popular Nacional del 2026, a través de la señal de Aragüeña 99.5FM se realizó el programa especial “El Pueblo Habla”, conducido por Javier Flores y Génesis Sánchez, junto al invitado especial Manuel Pérez, secretario de Comunas.

En transmisión en vivo, Pérez indicó que durante las asambleas de vecinos y vecinas fueron postulados 1.319 proyectos enfocados en servicios públicos, economía, transporte y telecomunicaciones.

“En las 191 comunas del estado se realizaron asambleas donde se vio la participación activa de los vecinos, ya tenemos los proyectos que se irán a proceso de votación, y hoy ya están llegando las maquinas electorales y debo recordarle que tendremos en Aragua 378 centros de votación y 420 mesas electorales que estarán activas desde muy temprano”, indicó Pérez.

El secretario de Comunas señaló que en esta 7ma consulta hay 444 proyectos de economía, 253 de agua, 180 de vivienda y 192 de electricidad, “esto evidencia la dinamización económica y servicios púbicos”.

Asimismo, mencionó que la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez ha financiado proyectos con el objetivo de culminar obras que atiendan a los habitantes de las comunas.

“Hay proyectos que van a mediano plazo, estos los llevamos a una segunda y tercera fase, además es importante destacar que nuestra gobernadora en el periodo 2025 financió 22 proyectos de bajo costo y de alto impacto que quedaron inconclusos. Y en este periodo 2026 también hizo el financiamiento directo a nuestro Poder Popular de 44 proyectos que van en beneficio de culminar obras”, mencionó Pérez.

Para Génesis Sánchez, la Consulta Popular Nacional 2026 no tiene distinción política.

“Esta jornada se trata de que haya una armonía y que las problemáticas que puedan existir sean solventadas, esto no se ven ningún otro lado, solo aquí en Venezuela. A través de esta jornada electoral se han financiado emprendimientos juveniles, porque los jóvenes mayores de 15 años tienen la oportunidad de votar y decidir por su comuna”.

ARAGUEÑOS HABLAN

Durante esta transmisión, el pueblo interactuó y constato que las consultas populares han sido una herramienta factible que ha dado respuestas a las necesidades de los ciudadanos.

Desde el sur de Aragua, específicamente desde el municipio San Sebastián de Los Reyes, Juan Parra en contacto telefónico indicó que el comando de campaña permanece desplegado para hacer el llamado a los electores.

“Aquí hemos visitado comuna por comuna y hemos visto como nuestra gente da propuestas e ideas para fortalecer cada uno de los circuitos comunales, junto a nuestra compatriota Rosa Espejo seguimos activos y vamos todos a votar este 8 de marzo a la primera consulta popular”.

Asimismo, desde el municipio Santiago Mariño, Elizabeth Villarreal indicó que grandes obras se han materializado en la jurisdicción.

“Se ha logrado la construcción de aceras y brocales en la avenida Rómulo Gallegos, gracias a las buenas decisiones del pueblo, el apoyo de la gobernadora Joana Sánchez y el Alcalde, Carlos Guzmán ya tenemos una vía segura para el paso peatonal, así que le digo a todos los que me escuchan que debemos seguir avanzando y eso lo haremos ejerciendo nuestro voto en la consulta popular del 8 de marzo”.

Al final del programa se hizo la invitación a los aragüeños para que participen este 8 de marzo en la Consulta Popular Nacional 2026 para seguir fortaleciendo los servicios públicos, el sector económico y atender las necesidades del pueblo.

IRENE RODRÍGUEZ

FOTOS: CORTESIA