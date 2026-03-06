Gobierno de Aragua intensifica despliegues integrales en Maracay

Más de 60 luminarias llegaron a la urbanización San Jacinto para ser instaladas en una zona que tiene como proyecto ser un Parque Infantil

CIUDAD MCY.- Bajo la premisa de consolidar ciudades más humanas y optimizar la calidad de vida de los aragüeños, el Gobierno Bolivariano de Aragua, liderado por la gobernadora Joana Sánchez, ejecutó una serie de despliegues simultáneos en diversos municipios de la entidad.

Estas acciones, enmarcadas en la Segunda Transformación (2T) del Plan de las 7 Trasformaciones y el Plan de la Aragüeñidad, abarcan desde la recuperación de infraestructura vial hasta la atención social directa en las comunidades, trabajando de forma articulada con los gobiernos locales y el Poder Popular organizado.

El Secretario General para la Segunda Transformación “Ciudades Humanas y Servicios Públicos”, Rodolfo Ramírez, acompañado por Gerardo Rozo, presidente de Vías de Aragua, Edinson Gutiérrez, presidente de la Fundación para el Desarrollo del estado Aragua (Fundaragua) y el enlace regional para la atención de los vecinos, Ángelo Bernal, informó que los equipos multidisciplinarios de Vías de Aragua y Fundaragua se mantienen activos en puntos estratégicos como la urbanización San Jacinto del municipio Girardot, la avenida Caracas y la avenida Universidad del municipio Mario Briceño Iragorry.

En la urbanización San Jacinto, se instalaron más de 60 luminarias y se activaron cuadrillas de desmalezamiento, con más de 50 empleados, como fase inicial para la creación de un nuevo parque recreativo destinado al disfrute de los niños y niñas del sector.

En esta comunidad, que agrupa a 57 condominios y a la Comuna El Obelisco, donde se realizó de manera simultanea un operativo integral que responde al Censo Condominial 2026 iniciado el pasado mes de febrero, así lo informó Bernal.

Además destacó que estas acciones forman parte del Plan Vecinos y Vecinas, el cual busca fortalecer la cogestión entre el Estado y los ciudadanos para la recuperación progresiva de los espacios comunes.

De forma simultánea en las arterias viales mencionadas se efectúan labores de asfaltado en conjunto con la gestión del alcalde Brullerby Suárez, demostrando el compromiso de la Gobernación por mantener la conectividad y seguridad vial en todo el territorio regional sin distinciones políticas ni ideológicas.

Marialena Jhons, vocera de deporte y recreación del Consejo Comunal de San Jacinto, manifestó que todos los miembros de esta estructura se encuentran profundamente agradecidos por esta labor y gestión, y confesó que le llena de nostalgia saber que el mismo Parque donde jugaron sus hijos próximamente lo harán sus nietos.

Las autoridades regionales reafirmaron que estas políticas de atención seguirán extendiéndose a lo largo y ancho del estado Aragua. La misión institucional se mantiene enfocada en la eficiencia de los servicios públicos y la protección social, asegurando que cada proyecto, ya sea de asfaltado, iluminación o salud, se ejecute bajo una planificación orientada a la transformación real de los territorios y el bienestar colectivo de todas las familias aragüeñas.

MARÍA JOSÉ PARRA

FOTOS: CORTESÍA