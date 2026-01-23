GMVM despliega sistema de registro y protección integral en Aragua

Estos espacios territoriales fomentan la participación protagónica, la igualdad de género y la defensa de derechos de las mujeres

CIUDAD MCY.- En un esfuerzo por consolidar las políticas de protección social dirigidas a la población femenina, la ministra de la Mujer y coordinadora nacional de la Gran Misión Venezuela Mujer (GMVM), Yelitze Santaella, junto a la gobernadora del estado Aragua, Joana Sánchez, encabezaron el segundo encuentro regional de esta misión en las instalaciones del Zoológico Las Delicias.

Siguiendo las directrices de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, y bajo la visión estratégica del presidente constitucional, Nicolás Maduro Moros, el encuentro sirvió para definir los métodos de abordaje territorial que se ejecutarán durante el primer trimestre del «Reto Admirable 2026».

La ministra Santaella anunció que, como parte del fortalecimiento del Poder Popular, este sábado se activarán jornadas de atención integral en las comunas a través de la Vicepresidencia Social. «Estamos dejando los lineamientos necesarios para la atención directa en la calle con los siete vértices de la Gran Misión. Especialmente en el vértice número uno, hemos lanzado desde Aragua un sistema para el registro y acopio de todas las mujeres embarazadas, consejo comunal por consejo comunal», destacó Santaella.

Asimismo, resaltó la fuerza organizativa de las mujeres en el país, señalando que existen más de 182 mil voceras activas en más de 16 mil consejos comunales, quienes garantizan que la protección llegue a cada hogar. Recordó que durante el pasado año 2025, más de 2 millones 300 mil mujeres recibieron atención directa a través de las diversas jornadas sociales del Gobierno Bolivariano.

Por su parte, la gobernadora de Aragua, Joana Sánchez, quien estuvo acompañada por la coordinadora regional de la GMVM de la región, Gipsy Colmenares, reafirmó el compromiso del estado con la política transversal de protección que abarca educación, salud, cultura y el programa de Parto Humanizado.

«Esta es la política madre del hecho de la vida. A pesar de las dificultades y la angustia que enfrentamos, nosotras elevamos la mirada y seguimos trabajando. Estamos aquí garantizando la gobernanza y exigiendo el respeto a nuestra soberanía», puntualizó Sánchez.

La mandataria regional subrayó que Aragua se mantiene al frente de la gobernabilidad, trabajando en sintonía con el Ejecutivo Nacional para asegurar que las misiones sociales se desarrollen sin interrupciones, enviando un mensaje de solidaridad y respaldo a los líderes legítimos de la patria.

