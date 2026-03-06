Aragua Gas fortalece la distribución de GLP en el municipio Sucre

CIUDAD MCY.- En un esfuerzo conjunto por optimizar los servicios públicos en el estado Aragua, la empresa Aragua Gas llevó a cabo un despliegue especial de distribución de gas licuado de petróleo en la parroquia Cagua del municipio Sucre. Esta jornada se desarrolló específicamente en los sectores que integran la Comuna Rafael Urdaneta, con el objetivo de asegurar que el recurso llegue de manera directa y sin contratiempos a las familias de la zona.

El operativo forma parte de las políticas de atención social impulsadas por la gobernadora Joana Sánchez quien ha priorizado la eficiencia en la entrega de servicios básicos en toda la entidad. Bajo esta premisa, el equipo de Aragua Gas trabajó en perfecta articulación con el alcalde Wilson Coy, logrando una logística coordinada que permitió atender a un importante número de hogares de forma oportuna.

Durante el despliegue, las autoridades y el personal técnico destacaron que la meta principal es consolidar un servicio de alta calidad para todos los aragüeños. La distribución casa a casa y a través de los diversos puntos de atención comunal busca eliminar las esperas prolongadas y garantizar que el gas licuado llegue obligatoriamente a los hogares y esté disponible de forma constante.

Este tipo de jornadas continuarán extendiéndose por las diversas parroquias del municipio Sucre y el resto del estado Aragua. El compromiso de las instituciones involucradas sigue firme en el camino del trabajo diario, enfocados en brindar soluciones eficientes que mejoren la calidad de vida de las comunidades y fortalezcan este servicio en la región.

MARÍA JOSÉ PARRA

FOTOS: CORTESÍA