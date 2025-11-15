Aragüeños se acercaron al oasis de libros y saberes en Filven Aragua 2025

La feria continúa recibiendo a cientos de visitantes, consolidando su compromiso con la promoción de la lectura y el enriquecimiento cultural de la comunidad

CIUDAD MCY.- La Feria Internacional del Libro Venezuela (Filven), Aragua, se ha convertido en un punto de encuentro esencial para los ciudadanos, transformando sus espacios en un vibrante escenario lleno de literatura, historia, poemas, y un sinfín de opciones que nutren la inteligencia intelectual y el conocimiento.

Bajo el lema «Leer Humaniza», los asistentes han manifestado su profunda alegría por esta iniciativa, que busca impulsar y fortalecer los hábitos de lectura y el acceso a la cultura en la región.

ESPACIO ESENCIAL Y VALOR PARA EL ESTADO

La receptividad del público ha sido notable, con numerosos asistentes destacando el carácter esencial de este evento para la entidad.

Laura Luque, una de las asistentes, enfatizó la importancia del encuentro: «Para mí, esto es un evento imprescindible, no solo para la ciudad, sino para todo el país, porque nos permite saber más de literatura, tanto a adultos como a jóvenes».

Luque también resaltó el efecto motivador de la feria, señalando que la «cantidad de stands presenta que todos tengan esa motivación, ese incentivo hacia la lectura».

Por su parte, Héctor González, ciudadano maracayero y aficionado a las ferias de libros, expresó su asombro por la calidad y el alcance del contenido

«Veo que hay variedad de libros, de literatura general, de cultura general, hay enciclopedias, hay para niños de muy alto valor a nivel de textos, de verdad estoy encantado».

González también celebró la decisión de llevar a cabo la Filven en instalaciones tan icónicas para la entidad, afirmando: «Soy fanático de las ferias, pero yo iba cuando estaban en Caracas (…) no sabía que aquí en Maracay ya había una, y cuando yo llego me sorprendo, porque hay bastante material y, sobre todo, los espacios están muy bonitos, ordenados y organizados».

VARIEDAD E INNOVACIÓN DE LIBROS

Los aragüeños han expresado estar totalmente complacidos con esta edición de la Filven, destacando su gran variedad e innovación.

Andrea Padilla, habitante del Sur de Maracay, comentó su experiencia

«Muy complacida, es mi tercera vez que vengo a una feria del libro, y no había vivido una con tanta variedad que de verdad motiva a venir porque puedes conseguir libros de historia, superación personal, cuentos y muchos más».

Finalmente, Yeizet Charfardet se mostró «gratamente sorprendida» por la inmensa cantidad de libros disponibles, e hizo un llamado a la continuidad de estos espacios.

«Primera vez que vengo a una feria del libro y estoy gratamente sorprendida, espero que estas ferias se puedan seguir desarrollando porque de verdad fomentan la lectura».

YORBER ALVARADO | CIUDAD MCY | FOTOS CORTESIA