Frente de Mujeres en Cultura celebra la memoria e identidad aragüeña

CIUDAD MCY.- Con el propósito de fomentar la cultura aragüeña y dar a conocer las diversas tradiciones de la región, el Frente de Mujeres en Cultura realizó un foro en el marco de la Feria Internacional del Libro de Venezuela (Filven) Aragua, dedicado a las costumbres y manifestaciones tradicionales de nuestro estado.

Durante la actividad, Carol Murillo, coordinadora regional del Frente de Mujeres en Cultura, destacó la importancia de este espacio de encuentro y memoria colectiva. Asimismo, se rindió homenaje a la sanjuanera mayor del estado Aragua, Paula Uribe, junto a las promotoras culturales de los dieciséis municipios.

En este contexto, Murillo extendió la invitación a todas las mujeres creadoras y hacedoras de cultura a sumarse a este frente social, concebido como un espacio de integración, amor y encuentro, donde se fortalece la identidad cultural y se construye patria desde la cultura, con la visión de transformar la sociedad que soñamos.

El foro, dedicado a la mujer y a las tradiciones autóctonas se convirtió en un escenario para compartir experiencias, relatos y manifestaciones tradicionales, reafirmando el papel de la mujer en la defensa de género y en la preservación de nuestras raíces culturales.

El Frente de Mujeres en Cultura en Aragua, con dos años de consolidación, cuenta con su presencia en dieciséis municipios del estado, cada uno con su organizadora municipal y una estructura regional que impulsa actividades solicitadas por las comunidades. Todas ellas giran en torno al ser mujer, la defensa de la igualdad y la promoción de la tradición como herramienta de transformación social.

REINA BETANCOURT | CIUDAD MCY | FOTOS CORTESÍA