Arena Nuevo Circo La Victoria abrió sus puertas tras histórica transformación

El icónico recinto conocido como la antigua Plaza de Toros, se convirtió en el centro neurálgico para el arte y la cultura familiar, estrenándose con el Encuentro de La Llora Pedagógico Municipal

CIUDAD MCY.- La histórica Plaza de Toros de La Victoria reabrió oficialmente sus puertas, completamente restaurada y transformada, bajo el nuevo nombre de Arena Nuevo Circo La Victoria.

Este hito, que reafirma el compromiso de la gestión del Gobierno Bolivariano con la cultura y la cohesión social, devuelve a la comunidad un recinto de gran capacidad adaptado para albergar una amplia gama de actividades artísticas, exposiciones y eventos de encuentro familiar.

La inauguración formal de la Arena, que cuenta con una capacidad aproximada para 2 mil 500 personas, se celebró con el «Encuentro de La Llora Pedagógico Municipal».

Más de 600 niños y niñas de más de 20 instituciones educativas participaron en la jornada cultural, que buscó adelantar la celebración de la manifestación cultural autóctona de La Llora, cuyo plan de salvaguarda y protección es impulsado por las autoridades.

La vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez presidió la actividad junto al alcalde de la jurisdicción, Juan Carlos Sánchez. Las autoridades acompañaron el tradicional baile de La Llora y compartieron con los niños presentes.

En sus declaraciones, la Gobernadora expresó su gran satisfacción al ver que estas manifestaciones culturales “siguen trascendiendo” y reafirmó su compromiso a seguir avanzando en la creación de espacios culturales, recreativos y de encuentro familiar en el estado, agradeciendo el apoyo del Gobierno Nacional.

«Nos encontramos en la ciudad de La Victoria. Estamos muy contentos, llenos de gran esperanza al ver estas manifestaciones culturales que en el tiempo siguen trascendiendo. Y, por supuesto, que hoy, en el marco de la cuarta transformación en el hecho social, estamos trabajando profundamente en seguir avanzando en los espacios culturales, recreativos y de encuentro de la familia en el estado Aragua», manifestó la máxima autoridad regional.

Por su parte, el alcalde destacó que el espacio, creado originalmente en 1929, ha pasado de ser una plaza taurina a convertirse en la “plaza de todos”.

Asimismo, subrayó que la Arena es parte fundamental del gran corredor cultural “Viva Venezuela, Mi Patria Querida”, que ya integra al Teatro Ribas y el Palacio Campo Elías.

“Hemos recuperado toda la infraestructura histórica, pero adicionalmente hemos construido nuevos espacios como los sanitarios, para que la gente que venga pueda, de alguna manera, tener el confort de participar y de estar en las actividades sin preocuparse”, detalló el alcalde sobre los trabajos de la primera etapa.

El mandatario local también anunció una segunda etapa del proyecto que contempla la construcción de un café cultural adyacente al espacio, enfocado en el desarrollo económico y cultural.

TRADICIÓN QUE CONECTA GENERACIONES

El valor de la manifestación cultural de La Llora fue palpable entre los asistentes. Tal fue el caso de la profesora de educación inicial y desarrollo cultural, Griselda Ustariz, quien ha practicado esta expresión musical y cultural desde los 7 años, compartió su emoción ante el evento:

«Ver a tantos niños en este nuevo espacio es una inyección de vida para nuestras tradiciones. Yo crecí bailando La Llora, es parte de mi historia y de la historia de La Victoria. Que el municipio dedique este nuevo y hermoso escenario a promover nuestra cultura autóctona, a través de la educación, nos asegura que esta tradición perdurará por muchas generaciones más. Hoy, el Arena es un faro de identidad para nuestros jóvenes.»

Con la apertura de este renovado complejo, el municipio José Félix Ribas no solo recupera una joya arquitectónica de su patrimonio, sino que también consolida su posición como un centro neurálgico para la cultura y el arte.

‏REYNIMAR TOVAR | FOTOS CORTESÍA