Tras exitosos carnavales Aragua se prepara para la Semana Santa

CIUDAD MCY.-La vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez, ofreció detalles sobre el plan de acción que se está ejecutando en la entidad, para garantizar una mejor atención y comodidad a los temporadistas que se movilizarán por el estado durante el asueto de Semana Santa.

Dentro de sus declaraciones, la mandataria aragüeña resaltó los trabajos avanzan en materia de infraestructura vial y mejora de los servicios públicos en distintos puntos neurálgicos de la entidad.

Sánchez indicó que en el municipio Mario Briceño Iragorry, específicamente en la avenida Universidad, «se entregará una obra de gran impacto vial, como la colocación de asfaltado y la intersección vial que garantizará una mejor seguridad para los conductores».

EL TURISMO AVANZA

De igual manera, la Gobernadora manifestó que el plan de acción avanzará en las costas aragüeñas con el objetivo de fortalecer el turismo.

«En la via a Ocumare se ejecutan labores de asfaltado en puntos críticos desde el kilómetros 20 al 27, incluyendo las entradas a los pueblos de El Playón, Cata y Cuyagua. También en Choroní se adelantan trabajos de asfaltado y embellecimiento general del pueblo», señaló.

Asimismo, agregó que se le está dando prioridad a la construcción y mejora de baterías de baños en puntos estratégicos de los balnearios marinos mencionados anteriormente.

«Detectamos que esta es una necesidad crítica para los ciclistas y visitantes que recibirá el estado en Semana Santa».

Además, comentó que se reactivará el área de Guamita y se mejorará el parador turístico de Ocumare de la Costa con servicios de cafetería.

Por otro lado, Sánchez dijo, “en nuestro pueblo de Chuao se realizaron trabajos de embellecimiento en el casco central y en Las Cocuizas se está coordinando un trabajo articulado con Inparques para mejorar las chozas”.

Finalmente, la Gobernadora manifestó que el Ejecutivo regional está atento para escuchar las propuestas y recomendaciones del pueblo con el fin de priorizar las obras de mayor impacto real en el menor tiempo posible.

IRENE RODRÍGUEZ

FOTOS : GBA