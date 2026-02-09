Ciudad MCY

Arreaza: Quien recibe la amnistía debe actuar con espíritu de entendimiento

PorRafael Velásquez

Feb 9, 2026

CIUDAD MCY.-El diputado a la Asamblea Nacional (AN) Jorge Arreaza explicó que la amnistía tiene como finalidad la convivencia democrática y la paz, mientras aseguró que el propósito del Estado es promover el reencuentro entre los venezolanos.

“La finalidad de la amnistía es la convivencia democrática y la paz. El Estado expresa su intención de promover el reencuentro; quién la recibe, debe actuar con espíritu de entendimiento, ejerciendo la política con respeto a las leyes. Todos debemos reflexionar y rectificar”, insistió en su red social X.

Vale acotar que, durante la pasada sesión del Parlamento, el también presidente de la Comisión Especial del Proyecto de Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, urgió sobre la necesidad de explicar la pertinencia de este instrumento legal al Poder Popular.

De igual forma, reiteró que la trascendencia de esta normativa “es humana, es social, es política, para la consolidación de nuestra soberanía y para blindar el derecho de los venezolanos a vivir en paz”.

El pasado 5 de febrero, la AN aprobó en primera discusión el Proyecto de Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática.

FUENTE: VTV

FOTO: CORTESÍA

