PSUV convoca a gran marcha este 12-F

CIUDAD MCY.– El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, anunció una gran marcha para el 12 de febrero, para conmemorar el Día de la Juventud.

“Esta semana, es la semana de la juventud, estamos de cara a una gran marcha que debe batir récord el día 12, debemos hacer una gran concentración, recordando la gesta heroica de nuestro pueblo y recordar quiénes somos”, indicó.

Asimismo, recalcó que, para terminar esta gran movilización, se llevará a cabo un concierto en la ciudad de La Victoria, estado Aragua. “Será un gran concierto por la paz, porque ese es nuestro camino, es transversal para la recuperación económica y avanzar en todos los frentes del país”.

Por otro lado, Cabello saludó el Primer Encuentro Nacional de la Secretaría de Asuntos Parlamentarios del PSUV, donde estuvieron presentes más de dos mil 500 legisladores. “Esto fue una fuerza extraordinaria”.

FUENTE: VTV

FOTO: CORTESÍA