Asamblea Nacional culminó con 100 leyes para la patria periodo legislativo 2021-2026

Ciudad MCY.-La Asamblea Nacional (AN) elegida en el mes de diciembre del año 2020 culminó con un récord de 100 leyes aprobadas en el periodo comprendido entre el 5 de enero del año 2021 y el 5 de enero del año 2026, informó el presidente del Poder Legislativo, Jorge Rodríguez.

“Nosotros hemos tenido 301 sesiones para cuidar a la patria, para cuidar a la gente, hemos aprobado 100 leyes donde están las leyes para la protección, la Ley de Chamba Juvenil, la Ley para la Atención Integral a las Personas con Trastorno del Espectro Autista, las leyes garantistas de la maternidad y del Poder Popular”, resumió el diputado Rodríguez, luego de la sesión extraordinaria realizada este martes para aprobar la más reciente: Ley de Protección de las Libertades de Navegación y Comercio contra la Piratería, Bloqueo y otros Actos Ilícitos Internacionales.

“Frente al pueblo de Venezuela, firmo la misiva correspondiente a los efectos de que el ciudadano presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, se sirva a promulgarla”, expresó ante los periodistas, y rubricar la comunicación oficial.

Leyes que cuidan a la patria y a los venezolanos

Rodríguez hizo un breve repaso de las leyes debatidas y aprobadas en este periodo. Leyes de economía como la de emprendimiento, para la economía productiva, las normativas que permiten al Ministerio del Poder Popular de las Comunas y al presidente Nicolás Maduro una repotenciación de la acción del Poder Comunal.

Dijo que, hoy por hoy, la República cuenta con una forma de organización territorial y social poderosísima, con los consejos comunales y Comunas, así como la construcción entre todos y todas de una economía diversa, para dejar en el pasado la economía monoproductora eminentemente petrolera y dar paso a una economía próspera sin el riesgo de depender exclusivamente de un solo producto nacional.

“Aquí están las leyes que nos permitieron acompañar el esfuerzo de construcción de una nueva economía, cuyos efectos y resultados ya se notan en la calle”, resumió.

Destacó, además, las leyes de los derechos humanos, para cuidar a las personas que estén procesadas por algún tipo de delito, también leyes para la protección de la Patria como la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el Bloqueo Imperialista, Ley de Extinción de Dominio, leyes para recuperar el territorio nacional, como lo es la Ley de protección de la Guayana Esequiba que condujo al inédito referendo consultivo donde el pueblo ratificó los derechos que tiene Venezuela sobre nuestra Guayana y con el que se logró elegir, por primera vez en la historia de la República, en este año 2025, al gobernador del nuevo estado de la Guayana Esequiba.

“Estas 100 leyes incluyeron, también, leyes para aumentar, si se puede aún más, los derechos consagrados en la Constitución Bolivariana, la más garantista que haya conocido este país y me atrevo a decir de todo este continente”, manifestó.

Heraldos negros fascistas

“Ha sido un proceso arduo, tenaz, permanente de recuperación y de reconstrucción; que no se le olvide a nadie lo que en este mismo recinto hicieron los heraldos negros del fascismo, lo que en este mismo recinto planificaron y lo que en este mismo recinto ejecutaron, para la entrega del país, el robo de empresas estratégicas fundamentales que todavía siguen siendo el principal caudal de recursos para poder llevar la vida de pachá que llevan en Madrid, en Miami, en Weston, en Fort Lauderdale…”, expresó Rodríguez sobre la nefasta junta directiva de la AN elegida en el año 2015 y cuyos exdiputados aún pretenden serlo desde el extranjero.

“Robaron, esquilmaron, se le arrodillaron al imperialismo norteamericano, le entregaron de rodillas las más graves ofensas contra la venezolanidad, contra la patria misma, contra el bienestar de nuestro pueblo; promovieron sanciones contra la gente, promovieron acciones criminales contra las personas, están felices con las acciones agresivas que hoy por hoy se suscitan contra Venezuela en el mar Caribe por parte del imperio más brutal que haya conocido la historia de la humanidad”, lamentó.

Frente a ese pasado reciente, contrastó el trabajo de lucha y unidad donde las bancadas de la patria y del sector de la oposición, cada uno desde sus ideologías y con la defensa de sus propios postulados, “hemos trabajado unidos y unidas para ustedes, para todo el pueblo de Venezuela”.

Al finalizar su intervención, Rodríguez explicó que con esta última sesión extraordinaria del día de hoy, a menos que se convoque a sesiones en próximos días, culmina el periodo de sesiones comprendido entre los años 2021 y 2025.

“Y no nos queda más que decirle al pueblo de Venezuela: gracias, gracias por su tesón, por su consecuencia, por su fuerza, gracias por su valor, por su heroísmo, y les deseamos a todas y a todos ustedes un venturoso año 2026, una Feliz Navidad en compañía de los suyos y las suyas y que el manto de Dios caiga sobre todos nosotros para protegernos”.

