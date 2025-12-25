Sistemas Teleféricos tendrán horario especial para Navidad y Fin de Año

Ciudad MCY.- Los teleféricos Warairarepano en la ciudad de Caracas y Mukumbarí en el estado Mérida, tendrán un horario especial los días 24 y 31 de diciembre del año en curso.

En una publicación en las redes sociales, el Sistema Teleférico del país anunció que en Navidad (24 de diciembre) y Año Nuevo (31 de diciembre) laborarán desde las 10:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde.

Mientras que, el 25 del mes en curso y primero de enero estarán abiertos al público desde las 12:00 del mediodía hasta las 7:00 de la noche. “Ven a disfrutar del clima más espectacular de la ciudad y disfrutar de las vacaciones decembrinas con nosotros”, indicó

Asimismo, el Teleférico Mukumbarí en el estado Mérida, invitó a los usuarios a compartir momentos inolvidables en una experiencia que consideran única a 4.765 msnm, en el Pico Sierra Nevada.

VTV| FOTO CORTESÍA