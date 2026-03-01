Selelección masculina de softbol gana bronce en Campeonato Panamericano de Montería

CIUDAD MCY.- La selección masculina de softbol ganó medalla de bronce al vencer a Canadá 1-0 durante el Campeonato Panamericano de Montería, celebrado en Colombia.

Con este resultado, Venezuela subió al podio por segundos panamericanos consecutivos, pues en la edición precedente de Sincelejo, Colombia 2024, alcanzó la medalla de plata al caer en la final 4-3 ante Argentina.

El torneo de este sábado culminó con la victoria de México 1-0 sobre Argentina para poner fin a la racha de dos títulos consecutivos de la albiceleste, y conquistar su primer título de la historia en el torneo.

Cabe destacar que la selección nacional masculina de softbol aseguró la clasificación a los Juegos Centroamericanos de Santo Domingo 2026, los Panamericanos de Lima 2027 y la fase inicial de la Copa Mundial 2027, informó el Ministerio para el Deporte en nota de prensa.

FUENTE: AVN

FOTO: CORTESÍA