FIFA realizará el sorteo que definirá los grupos para el Mundial 2026

CIUDAD MCY.- La Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) realizará su sorteo final de grupos para la Copa del Mundo de 2026, en un evento desarrollado en el Centro Kennedy, Estados Unidos. Quedan solo seis plazas restantes que aún no se han definido, y que no se revelarán hasta marzo de 2026, luego de que los juegos de repesca en la UEFA otorguen 4 lugares a las selecciones de dicha región.

Los dos boletos restantes serán disputados por las selecciones de Bolivia, República Democrática del Congo, Irak, Jamaica, Nueva Caledonia y Surinam en un torneo clasificatorio; que les brindará una última oportunidad para integrarse a la competición. La mayor competencia del fútbol mundial cuenta con la presencia confirmada de las siguientes 42 selecciones nacionales que ya garantizaron su participación en el certamen:

Anfitriones : Canadá, México, Estados Unidos.

: Canadá, México, Estados Unidos. Confederación Asiática de Fútbol: Australia, Irán, Japón, Jordania, Corea del Sur, Catar, Arabia Saudí, Uzbekistán.

Australia, Irán, Japón, Jordania, Corea del Sur, Catar, Arabia Saudí, Uzbekistán. Confederación Africana de Fútbol : Argelia, Cabo Verde, Costa de Marfil, Egipto, Ghana, Marruecos, Senegal, Sudáfrica, Túnez.

: Argelia, Cabo Verde, Costa de Marfil, Egipto, Ghana, Marruecos, Senegal, Sudáfrica, Túnez. Confederación de Norte, Centroamérica y el Caribe de Fútbol: Curazao, Haití, Panamá.

Curazao, Haití, Panamá. Confederación Sudamericana de Fútbol: Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay.

Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay. Confederación de Fútbol de Oceanía: Nueva Zelanda.

Nueva Zelanda. Unión de Federaciones Europeas de Fútbol: Austria, Bélgica, Croacia, Inglaterra, Francia, Alemania, Países Bajos, Noruega, Portugal, Escocia, España, Suiza.

Bombos del sorteo

Los 48 bombos del torneo serán organizados en 4 bombos que serán mezclados para determinar la conformación de los grupos de la primera fase del certamen.

Bombo 1: Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania. Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia.

Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia. Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudí y Sudáfrica.

Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudí y Sudáfrica. Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curasao, Haití, Nueva Zelanda, clasificados A, B, C y D de las eliminatorias europeas, clasificados 1 y 2 del torneo clasificatorio de la FIFA.

El sorteo comenzará con la asignación a las selecciones del bombo 1 del grupo A hasta el grupo L. Posteriormente, se sorteará y a distribuir a las selecciones restantes en los bombos 2, 3 y 4, en ese orden.

Además, se ha integrado un mecanismo para evitar que las selecciones con mejor posición en las clasificaciones de la FIFA se enfrenten en fases tempranas del certamen: la selección líder de la clasificación (España) y la segunda mejor clasificada (Argentina) se asignan de forma aleatoria en cuadros opuestos. Se aplicará el mismo principio en el caso del tercer y cuarto lugar de la clasificación (Francia e Inglaterra, respectivamente).