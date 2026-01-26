ASIC La Candelaria recibió atención de la Gran Misión de Igualdad y Justicia Social

CIUDAD MCY.- En el marco de la Gran Misión Igualdad y Justicia Social, se realizó un despliegue de atención especializada con más de mil 881 atenciones integrales brindadas, en el Área de Salud Comunitaria Integral (ASIC) La Candelaria, ubicado en el Municipio Mario Briceño Iragorry del estado Aragua.

En el abordaje, el personal especializado del Sistema Público Nacional de Salud (SPNS) brindó servicios de medicina general, pediatría, diabetología, salud mental, gastroenterología, planificación familiar, oftalmología, optometría, odontología, obstetricia y ginecología, para un total de 287 consultas realizadas.

Los habitantes de la parroquia Caña de Azúcar, también se beneficiaron con atenciones ginecológicas, odontología, ecografías, rayos X, desparasitación , entrega de kits multivitamínicos, medicamentos gratuitos, sesiones educativas, inmunización, despistaje de glicemia, tensión arterial, peso y talla, además fueron distribuidos 9 mil 870 unidosis de fármacos.

Estás iniciativas reafirman el compromiso del Presidente constitucional, Nicolás Maduro, bajo los lineamientos de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez; articuladas por la Ministra de Salud, Nuramy Gutiérrez, e impulsadas por la vocera del poder popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez.

PRENSA CORPOSALUD ARAGUA

FOTO: PRENSA CORPOSALUD ARAGUA