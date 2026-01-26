Semillero científico diseñó ruta hacia la excelencia en robótica creativa

CIUDAD MCY.- En un ambiente de innovación y compromiso académico, Fundacite Aragua, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología (Mincyt), llevó a cabo un encuentro estratégico con los Semilleros Científicos destacados del estado. La actividad, realizada en las instalaciones de la fundación, reunió a 7 jóvenes promesas (5 niños y 2 niñas) con edades comprendidas entre los 11 y 18 años, provenientes de diversos niveles educativos.

La jornada, enmarcada en el Plan de Masificación del Programa Nacional Semilleros Científicos – vértice fundamental de la Gran Misión Ciencia Tecnología e Innovación «Dr. Humberto Fernández Morán» – tuvo como objetivo central la estructuración del plan de trabajo anual para estos talentos. El enfoque principal es preparar y potenciar los proyectos con los que el estado Aragua competirá en las próximas Olimpiadas de Robótica Creativa.

La actividad fue dirigida por la presidenta de Fundacite Aragua, la ingeniera América Fonseca, junto a un equipo multidisciplinario del programa en la región. Durante el encuentro, los jóvenes comenzaron a presentar propuestas iniciales de investigación y resolución de problemas, estableciendo cronogramas de entrenamiento rigurosos y definiendo los hitos clave para alcanzar los objetivos técnicos y competitivos del año.

“Nuestro objetivo no es solo competir, sino formar una generación capaz de generar soluciones reales. Este plan de trabajo es el mapa que guiará el talento de nuestros Semilleros destacados”, destacó la ingeniera Fonseca, subrayando la visión formativa y de impacto social de la iniciativa.

Esta actividad refuerza el compromiso del Mincyt con la divulgación científica y tecnológica en las comunidades, buscando despertar y fortalecer vocaciones tempranas en ciencia, tecnología e innovación entre los más jóvenes. Con acciones como esta, el Gobierno Bolivariano continúa democratizando el acceso al conocimiento y fortaleciendo las capacidades tecnológicas de las nuevas generaciones, en sintonía con el impulso a la soberanía científica y tecnológica de la nación.

PRENSA FUNDACITE

FOTOS: PRENSA FUNDACITE