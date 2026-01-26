CPT2 Los Maleteros cuentan con ecógrafo al servicio del pueblo ribense

CIUDAD MCY.- Gracias a la última consulta popular realizada en noviembre del 2025, la Comuna Socialista Las Mercedes, logró la adquisición de un ecógrafo con el cual se atienden a más de 19 mil personas de 5 mil 500 familias que hacen vida en el punto y círculo de la mencionada comuna.

Este ecógrafo, funciona en el Consultorio Popular Tipo 2 de Los Maleteros, centro asistencial de salud con 35 años al servicio del pueblo, restaurado y entregado como nuevo en junio del año 2025 de la mano de la gobernadora del estado Aragua, Joana Sánchez.

Wendy Araujo, líder de comunidad destacó la importancia de la articulación del poder popular con las instituciones del Estado, haciendo uso de las consultas populares orientadas desde un principio por el presidente Nicolás Maduro. Indicó que la participación directa y masiva de los vecinos y vecinas ha sido fundamental en las referidas consultas.

“Gracias a nuestro presidente constitucional Nicolás Maduro, a la compañera presidenta encargada Delcy Rodríguez, la gobernadora Joana Sánchez y alcalde Juan Carlos Sánchez, este consultorio se encuentra activo al servicio del pueblo…”

“…Es prácticamente una clínica, con servicios totalmente gratuito, ya que acá no se le cobra al pueblo más que una colaboración para el mantenimiento y funcionamiento del centro de salud, ayuda fortalecida con el aporte que hace el compañero alcalde logrando un atención no solamente gratuita sino además, de calidad”, indicó la dirigente vecinal de Maletero, Wendy Araujo.

