Más de 19 mil personas beneficiadas durante jornadas de atención social en Girardot

CIUDAD MCY.- A propósito de las jornadas sociales que se vienen impulsando en las comunidades de Girardot, durante el primer trimestre del año se han beneficiado un total de 19 mil 265 personas en 10 comunas del municipio.

Cada fin de semana estas jornadas de atención social benefician a más familias con servicios médicos, sociales, asesoría integral, atención médica que incluye vacunación, medicina general, pediatría, ginecología, odontología y geriatría, entre otros servicios especializados.

Asimismo, se ofrece atención social con articulación de Misiones y Grandes Misiones, Hogares de la Patria, Parto Humanizado, Instituto de Nutrición, Atención al Ciudadano, prefectura, registro civil y actualización de la Plataforma Patria, además de contar con actividades deportivas y de recreación, y el soporte de diversas secretarías y entes.

Cabe destacar, que durante el mes de enero se contabilizaron 5 mil 856 atenciones distribuidas en cuatro parroquias entre ellas Andrés Eloy Blanco, comunidad La Democracia, se atendieron 683 personas; en José Casanova Godoy, Campo Alegre I, un total de 1.576 beneficiarios; en Los Tacarigua, comunidad 23 de Enero, se registraron 2 mil 443 atenciones y en Pedro José Ovalles, San Pedro Alejandrino, se beneficiaron 1.154 ciudadanos.

El mes de febrero se logró la atención de 9 mil 327 beneficiarios. Las jornadas se desarrollaron en la parroquia Choroní, sector La Planta, con 1.203 atendidos; en la parroquia Joaquín Crespo, sector Guasimal, con la cifra récord mensual de 5 mil 707 personas; y en la parroquia Pedro José Ovalles, sector San Rafael, donde se registraron 2 mil 417 ciudadanos beneficiados.

En el cierre del trimestre correspondiente al mes de marzo, la Dirección de Gestión Social reportó 4 mil 082 atenciones. Los despliegues se concentraron en la parroquia Los Tacarigua, específicamente en el sector San Vicente y en la parroquia José Casanova Godoy, sector Aguacatal, donde se brindó atención a 3 mil 553 ciudadanos.

Este esfuerzo busca mantener cercanía directa con las comunidades y puedan tener fácil acceso a las instituciones del estado, mediante la atención integral y personalizada que responda las necesidades reales de los sectores.

PRENSA ALCALDÍA DE GIRARDOT

FOTOS: CORTESÍA